Com prolongamento da XV de Novembro, vias de Artur Nogueira têm sentidos alterados

Melhorias ocasionaram mudanças no trânsito em trechos da Av. XV de Novembro e das Ruas Ricardo Tagliari e Albertino Stocco; veja como ficou

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que o trânsito nas principais vias dos bairros Coração Criança, Jardim Planalto, Parque dos Trabalhadores e Jardim Ipê passou por alterações devido à conclusão das obras de asfaltamento do prolongamento da Avenida XV de Novembro.

A nova via oferece mais uma alternativa para os motoristas que acessam a região, facilitando a mobilidade urbana e proporcionando mais segurança.

Com essa melhoria, algumas mudanças no sentido das vias foram necessárias. A Administração Municipal pede a colaboração dos motoristas, especialmente nesse primeiro período de adaptação. Confira as alterações:

-Todo o trecho do prolongamento da Avenida XV de Novembro passa a ter sentido único, no fluxo centro-bairros.

-A Rua Albertino Stocco teve seu fluxo alterado para sentido único, no sentido bairro-centro.

-A Rua Ricardo Tagliari permanecerá com sentido duplo da pista até a Escola Estadual Severino Tagliari. A partir da escola até o centro, será mão única.

MELHORIAS

Para garantir a segurança e a adaptação dos condutores às novas direções, a sinalização da região está sendo reforçada ao longo da semana. Além disso, agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego.

As obras de iluminação devem iniciar em breve, proporcionando ainda mais segurança e conforto para motoristas e pedestres que transitam pela região.

De acordo com o secretário de Planejamento, Fernando Arrivabene, a obra representa um avanço significativo na infraestrutura da cidade, contemplando drenagem, pavimentação e iluminação, trazendo benefícios diretos para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população.

Entre os impactos positivos estão a redução no tempo de trajeto, mais segurança no trânsito e a eliminação de problemas como poeira, lama e alagamentos.