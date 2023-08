Competição de breaking é atração na Estação Cultura e Castro Mendes no final de semana

Evento terá destaques como MG Bility, representante brasileiro nas Olimpíadas, e o campineiro Jailson dos Santos, o b.boy Negão, famoso Gorilão da Ponte Preta

A Estação Cultura e Teatro Castro Mendes recebem neste final de semana uma competição internacional de breaking promovida pelo GOMA, projeto de Festival de Dança, com a presença do representante brasileiro do breaking, MG Bility nas Olímpiadas. Serão mais de 6 ações voltadas ao breaking, todas gratuitas. A largada será no sábado, na Estação Cultura, com início às 13h30 e no domingo, a partir das 9h, no Teatro Castro Mendes.

Nos dois dias de competição, o término das apresentações será às 20. A expectativa é atrair diversos muitos competidores que disputarão vagas para representar o Brasil na Eslováquia no próximo ano. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O Goma ocorre de junho a novembro em Campinas e todo mês contempla de forma híbrida (on-line e presencial) ações gratuitas com modalidades de dança diferentes. O destaque da programação acontece em agosto, mês de comemoração internacional de 50 anos do Hip Hop. a mais esperada é a competição de caráter internacional que selecionará uma mulher e um homem para representar o Brasil no maior evento de breaking do mundo, o Ootbreak, que ocorre na Eslováquia em 2024.

O evento contará com a presença do produtor e representante internacional do breaking nas Olímpiadas: MG Bility. Ele participará como membro da mesa de conferência que deve ser transmitido no primeiro podcast de breaking do Brasil. O campineiro Jaílson dos Santos, um fera da modalidade como b.boy Negão e famoso por ser o Gorilão da Ponte Preta, também será atração.

As presenças do diretor e gerente, Bispo SP, e da campineira Bgirl Lu, Coordenadora de Alto Rendimento e treinadora, e membros representantes da World Sport Dance Federation e Conselho Nacional de Dança Desportiva também estão confirmadas. As atrações podem ser conferidas no www.gomafestival.com.br

Serviço

Competição internacional de breaking promovida pelo GOMA

Entrada gratuita

Dia: 19/8 (sábado)

Hora: 13h30 às 20h

Local: Estação Cultura

Dia: 20/8 (domingo)

Hora: 9h às 20h

Local: Teatro Castro Mendes

Informações: @gomafestivalcampinas / www.gomafestival.com.br