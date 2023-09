Concerto da Banda Municipal celebrou os 108 anos de fundação da ‘Igreja Matriz’

Aconteceu na noite do sábado (16), uma apresentação especial da ‘Banda Municipal de Cosmópolis’, o concerto sinfônico comemorativo aos 108 anos de fundação da Paróquia Santa Gertrudes, apresentado na conhecida ‘Igreja Matriz’.

O concerto musical trouxe para os fiéis e convidados as regências de Daniel Roberto Sokacheski e Jetro Meira de Oliveira, convidado especial do evento, apresentando obras de Tchaikovsky, Shostakovich, Carl Orff, Puccini, entre outros mestres da música internacional.

O evento na ‘Igreja Matriz’ contempla as apresentações periódicas em recintos livres e locais públicos, programados pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura, responsáveis pelas coordenações do projeto ‘Villa-Musical’.

Os concertos e apresentações tem como objetivo aproximar a população da Banda Municipal, Orquestra e Escola Villa-Musical, divulgando a cultura instrumental para diferentes públicos da cidade.