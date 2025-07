Aulas gratuitas de Pilates mobilizam holambrenses em busca de qualidade de vida

A Prefeitura de Holambra ampliou recentemente o leque de modalidades com aulas gratuitas disponibilizadas pelo Departamento Municipal de Esportes. Entre elas, uma se destaca pela crescente procura: o pilates. As atividades começaram há cerca de uma semana, em 26 de junho, com turmas de manhã e à noite, duas vezes por semana.

A prática atraiu rapidamente dezenas de pessoas com 40 anos ou mais – a maioria, mulheres em busca de uma vida mais saudável e de mais bem-estar. De acordo com dados do Departamento, 55 alunos estão cadastrados no período da manhã (8h às 9h e 9h às 10h) e 24 no período noturno (18h30 às 19h30). 60% dos participantes afirmam, em pesquisa realizada pelo setor, que procuraram a atividade para melhorar a qualidade de vida. Os que assinalaram indicação médica foram 20%. Outros 20% disseram ter se matriculado por interesse pessoal.

De acordo com a professora Brenda Belonci Durante, há muito engajamento por parte dos alunos e que o grau de dificuldade das aulas se dá de acordo com o condicionamento geral, mas respeitando as particularidades de cada indivíduo.

A dona de casa Antônia Santos Pedro, em sua segunda aula, foi categórica: está amando o exercício. “Já sinto diferença. Não sinto tanta dor nas pernas”, comentou.

As irmãs Vanda e Marlene Poretto, que estão na terceira aula, disseram que a disposição é outra e que, por recomendação médica, iniciaram o pilates e estão muito satisfeitas com o resultado que já estão alcançando.

Lista de espera

No momento não há vagas nem lista de espera para o período noturno. Já para o período diurno, há inscrições para a lista de espera. Interessados na prática devem procurar o Departamento Municipal de Esportes ou fazer a inscrição pelo Portal da Prefeitura, na aba de esportes em: https://www.holambra.sp.gov.br/departamento/4/esportes.html