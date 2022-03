Concessionária celebra Dia Mundial da Água com alunos da EM Parque dos Ipês

Aproximadamente 120 alunos da Escola Municipal Parque dos Ipês

assistiram, na tarde desta terça-feira (22), a apresentação da peça

teatral “As novas aventuras de Bela Flora”. A exibição do

espetáculo ocorreu em celebração ao Dia Mundial da Água. O evento

foi promovido por meio de uma parceria entre a concessionária Águas de

Holambra e o Departamento Municipal de Educação, da Prefeitura de

Holambra. A realização é da área de Responsabilidade Social da

concessionária.

Na plateia estavam estudantes do 6º ano do ensino fundamental da E.M.

Parque dos Ipês, que acompanharam a divertida trama envolvendo as

personagens Bela Flora, Mafalda, Dona Bel, entre outros. Com humor e

didatismo, os protagonistas da peça abordaram temas ligados ao

saneamento básico, como o uso correto da rede de esgoto, o descarte

adequado de óleo usado e sua reciclagem, a destinação correta dos

resíduos sólidos, sustentabilidade e as boas práticas em relação ao

uso da água. O espetáculo foi encenado pela companhia teatral Alma

Produções Artísticas.

Sobre o evento, a diretora do Departamento Municipal de Educação de

Holambra, Claudicir Brazilino Picolo, disse que “É uma ação

prática, divertida e lúdica, que sai da rotina da escola trazendo

descontração, aprendizagem e educação”.

As supervisoras dos ensinos fundamental 1 e 2 da rede municipal, Renata

Porreca Van den Broek e Priscila Mazotti, destacaram a importância de

conscientizar os estudantes em relação à “preservação do meio

ambiente e do habitat onde vivem”. “Este tipo de parceria é sempre

bem-vinda, pois agrega muito. A oportunidade de vivenciarem esta

apresentação teatral traz conteúdo, aprendizagem e ainda possibilita

a socialização com pessoas de fora da comunidade escolar”, avalia

Renata.

O Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU (Organização das

Nações Unidas) em 1993. Desde então, a data é anualmente comemorada

no dia 22 de março em quase todo o globo para alertar a população

sobre a importância do recurso indispensável à vida humana, animal e

à conservação dos ecossistemas.