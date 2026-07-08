Concurso Miss e Mister Terceira Idade 2026 reúne 16 candidatos em Artur Nogueira

Evento celebrará a beleza, a autoestima e a trajetória de 16 candidatos da melhor idade

A Prefeitura de Artur Nogueira convida a população para prestigiar a escolha do Miss e Mister Terceira Idade 2026, que será realizada na sexta-feira (17), às 19h, no Teatro O Fingidor. O concurso reunirá 16 participantes e promete uma noite de celebração, valorização da pessoa idosa e reconhecimento de suas histórias de vida.

A eleição está sendo organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, com a coordenação de Paulo Munhoz, respeitado missólogo e produtor de eventos de beleza na região.

Na categoria Miss Terceira Idade, disputam o título: Cecília Rufatto de Freitas, Doraci Carvalho, Izildinha Aparecida Guidotti, Izildinha Aparecida Rodrigues, Josina Ferreira Gomes, Maria Margarida Gil Villar Mandaio, Maria Zilda Fernandes, Marilei Terezinha Barbosa, Raquel Solange de Moreira Lopes, Roseli Galani Crivellaro, Tânia Soares e Yolanda Rodrigues.

Já na categoria Mister Terceira Idade, os candidatos são: Antônio Donizetti Pereira, Newton Crivellaro, Otair Souza e Reinaldo Tavella.

Mais do que eleger os representantes da melhor idade, o concurso promove um momento de integração, lazer e valorização dos participantes, reconhecendo suas trajetórias e incentivando a convivência por meio de uma noite de celebração e confraternização.

A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a prestigiar a escolha do Miss e Mister Terceira Idade 2026 e torcer pelos candidatos em uma noite de celebração, elegância e integração.