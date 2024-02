Condesu abre inscrições para cadastro de reserva em Artur Nogueira

Inscrições podem ser feitas via internet até o dia 22 de fevereiro; saiba como

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (CONDESU) abriu inscrições de um novo processo seletivo para formação de cadastro reserva. Há vagas para Artur Nogueira, com oportunidades para níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Os profissionais que forem admitidos deverão atuar em jornadas de 30 a 44 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.898,00 a R$ 6.421,00 ao mês.

Para Artur Nogueira, foram disponibilizadas as seguintes vagas para cadastro de reserva: Ajudante Geral; Auxiliar Administrativo; Eletricista de Manutenção; Eletricista para Iluminação Pública; Encarregado de Jardinagem; Encarregado Geral de Serviços; Engenheiro Civil; Inspetor de Sistema de Iluminação Pública; Lavador de Veículos; Mecânico; Motorista II; Motorista III; Operador de Máquina Costal; Operador de Máquinas; Pedreiro; Servente de Limpeza; Tratorista; Varredor de Rua; Vigia.

REQUISITOS E INSCRIÇÃO

Além dos requisitos de escolaridade, para concorrer também é necessário ser brasileiro ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Os interessados em concorrer poderão realizar as inscrições até o dia 22 de fevereiro de 2024, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico da Reis e Reis (https://www.reisauditores.com.br/concurso/53/detalhes), empresa responsável pela organização do edital.

Para que as candidaturas sejam homologadas será necessário efetuar o pagamento de taxa com valores entre R$ 47,00 a R$ 81,00.

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, que tem aplicação prevista para acontecer em 10 de março de 2024 e prova prática.

O Processo Seletivo terá validade pelo período de dois anos, com possibilidade de prorrogação.