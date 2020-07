Conexão Solidária da EPTV acontece neste sábado em Jaguariúna

SOLIDARIEDADE: A campanha mobiliza a população para a arrecadação de alimentos e outros produtos que serão doados a pessoas carentes atingidas pela crise do coronavírus

Jaguariúna participa neste sábado (18) da segunda edição da campanha Conexão Solidária, promovida pela EPTV, com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna. A campanha mobiliza a população para a arrecadação de alimentos e outros produtos que serão doados a pessoas carentes atingidas pela crise do coronavírus.

As doações podem ser feitas das 8h às 17h e acontecem simultaneamente em mais de 300 municípios.

Em Jaguariúna, o evento será realizado no estacionamento do Centro Cultural, localizado na estação da Maria Fumaça, em sistema de drive-thru, para evitar aglomerações. Funcionários da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade estarão no local para receber as doações.

Serão aceitos alimentos não perecíveis, material de limpeza, roupas e material de higiene e proteção pessoal. Na primeira edição, realizada nos dias 25 e 26 de abril, foram arrecadadas 3 toneladas de produtos em Jaguariúna.

DOAÇÕES PARA PETS

No mesmo local, também acontecerá o evento “Essa Live é o Bicho”, promovido pela Secretaria de Cultura de Jaguariúna, a partir das 15h, que promoverá arrecadação de doações de produtos de higiene e de limpeza dos animais, areia de gato, medicação ou ração.