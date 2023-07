Confira o Line Up Completo do Jaguariúna Rodeo Festival

A festa mais hype de todas está chegando e o line up já está formado, veja abaixo todos os artistas que vão estar no palco do Jaguariúna Rodeo Festival que vai de 22 a 30 de Setembro aproveite e garanta seu lugar

22 SETEMBRO

Henrique & Juliano

Thiaguinho

LOCOS

Clayton & Romário – Amanhecer

23 SETEMBRO

Lynyrd Skynyrd – Atração Internacional

Zé Neto e Cristiano

Ícaro & Gilmar

Pedro Sampaio

29 SETEMBRO

Bruno & Marrone

Ana Castela

Maiara & Maraisa

KVSH

Malifoo

30 SETEMBRO

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Luan Santana

Dennis