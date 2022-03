Conheça os estados mais crossfiteiros do Brasil e como se beneficiar do crescimento dessa modalidade

O CrossFit, modelo de treinamento nascido nos Estados Unidos no final dos anos 1990, tornou-se sensação também no Brasil. Por aqui, o crescimento do número de boxes foi de 5.900% entre os anos de 2013 e 2019. Mesmo com a pandemia do coronavírus, o esporte mostra que tem força e mantém o Brasil como um dos lugares do mundo com mais espaços para a prática esportiva. Dados de 2021 revelam que há cerca de 900 boxes filiados à CrossFit, marca de programa fitness criada por Greg Glassman. Os EUA, na primeira colocação, aparecem com aproximadamente 6 mil espaços. Mesmo com a diferença em relação aos norte-americanos, o Brasil ainda assim está à frente de países como Canadá, Austrália e nações europeias, e permanece na liderança do mercado na América Latina.

Para entender melhor a realidade desse esporte competitivo, a Tecnofit, empresa líder no segmento de sistemas de gestão para negócios fitness, que possui cerca de 5 mil clientes em todo o país, fez um levantamento que revelou os estados mais “crossfiteiros” no Brasil. Além disso, a análise também mostra a frequência de alunos nessas regiões.

O estado de São Paulo concentra quase um terço dos espaços de treinamento CrossFit e Cross Training (ou treinamento funcional, em português) em atividade no país. De acordo com o levantamento feito em fevereiro de 2022, 29% destes espaços estão em território paulista. O Rio de Janeiro aparece na segunda colocação, com 13%. Em seguida Minas Gerais (9%); na quarta posição o Paraná (8%); em quinto o Rio Grande do Sul (7%); e, na sexta colocação, Santa Catarina (6%).

Segundo Antonio Maganhotte Junior, CEO da Tecnofit, o levantamento teve como objetivo mostrar um panorama da prática dessas atividades e sua presença no Brasil. “Observamos um processo de consolidação dessa modalidade de treinamentos no país. Temos visto também que os praticantes de CrossFit e Cross Training estão cada vez mais dedicados e fiéis às rotinas de atividades físicas”, afirma.

Os dados do levantamento da Tecnofit mostram ainda que o número de alunos ativos revela uma alteração na ordem de classificação dos estados nesse ranking. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná permanecem como os primeiros da lista nesse panorama, mas a quinta colocação está com Santa Catarina, à frente do Rio Grande do Sul, em sexto. Ainda segundo a pesquisa realizada pela empresa, o número de check-ins (quando o aluno registra seu treino em um determinado dia) realizados no aplicativo de treinos destinados aos praticantes de exercícios desses espaços foi de aproximadamente 20 milhões nos últimos 12 meses.

Com essas modalidades de treinamento cada vez mais consolidadas no Brasil, a Tecnofit tem apostado em um sistema de gerenciamento exclusivo para CrossFit e Cross Training: é o Tecnofit Box. Esse software possibilita a gestão financeira, ferramentas de marketing, atendimento e vendas. Por meio dele, podem-se analisar os principais indicadores, como lucratividade, ticket médio e inadimplência. O sistema ainda permite visualizar fluxos de caixa e centros de custos. Junto com o software, é possível organizar os treinos dos alunos por meio do aplicativo Tecnofit Box. “Verificamos que a demanda crescente nesses locais de treinos trouxe também essa necessidade de gestão inteligente e aprimorada”, afirma o CEO da empresa.