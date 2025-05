JAGUARIÚNA GANHA PROJETO QUE OFERECE EXAMES GRATUITOS DE MAMOGRAFIA

O projeto “Semear é Cuidar” foi lançado nesta segunda-feira, dia 26 de maio, em Jaguariúna. A ação, realizada pelos Sindicatos Rurais e fruto de uma parceria entre o Sistema Faesp/Senar-SP, Comissão Semeadoras do Agro, Sebrae-SP e ONG OrientaVida, oferece exames de mamografia gratuitos para mulheres sem planos de saúde e conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

O evento de lançamento do projeto foi realizado no Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes, e contou com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, e da secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna, Mariana Bruscato, além da presidente da comissão Semeadoras do Agro, Juliana Farah, do prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, da vereadora Rose Guerreira e do secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, José Carlos Fernandes, entre outros convidados.

A partir desta quarta-feira, dia 28, até 13 de junho, das 9h às 11h e das 14h às 16h, as mulheres interessadas deverão comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna, que fica na Rua Paraná, 192, no bairro Santa Maria, atrás do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), para preencher uma ficha para receber a doação do combo de exames.

Para poder participar do projeto, as mulheres devem ter a partir de 40 anos, sem limite de idade (ou mulheres mais nova, desde que haja histórico de câncer), que sejam dependentes do Sistema Único de Saúde (SUS), sem plano de saúde particular e que não tenham realizado a mamografia pelo menos nos últimos 12 meses.

“O câncer de mama hoje acomete muitas e muitas mulheres. O objetivo do poder público é conseguir buscar diagnosticar precocemente essa doença e iniciar o tratamento rapidamente. Esse projeto é fundamental, pois atende pessoas que muitas vezes o poder público não consegue alcançar. O município só tem a agradecer essa iniciativa e a escolha de Jaguariúna”, disse o prefeito Davi Neto.

“Só temos a agradecer por essa parceria. Espero que a gente consiga chegar a todas as mulheres que precisam desse exame”, disse Mariana Bruscato, secretária de Desenvolvimento Econômico de Jaguariúna.

“Precisamos assumir esse desafio, pois 86% das mulheres que vivem no campo não têm oportunidade de fazer exame de mamografia. Então essa é nossa missão. Já atendemos mais de 6 mil mulheres”, afirmou Juliana Farah, presidente da Comissão Semeadoras do Agro.

Fotos: Diego Monarin