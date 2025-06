Medicina digital: como a IA está mudando tudo

(Créditos: romanshashko / iStock)

A revolução da Inteligência Artificial tem chegado até mesmo em diagnósticos médicos, gerando mais precisão e eficiência nos procedimentos de diversas áreas da saúde

A Inteligência Artificial (IA) tem gerado transformações em inúmeras áreas e a saúde não ficaria de fora. Através dessa ferramenta, é possível ter diagnósticos, exames e acompanhamento clínico, deixando processos médicos de qualidade muito mais rápidos, eficientes e acessíveis para grande parte da população, independente da classe social.

A agilidade e precisão dos diagnósticos de IA

Como as Inteligências Artificiais são treinadas pela alimentação de inúmeros documentos, incluindo exames e prontuários, os algoritmos que as compõem conseguem identificar padrões invisíveis ao olho humano com mais facilidade e rapidez. Com isso, é possível ter diagnósticos médicos precisos em áreas como oncologia, cardiologia, radiologia e dermatologia.

Hoje em dia, as soluções baseadas em IA já podem detectar indícios de câncer de mama em mamografias com alta precisão, além de analisar tomografias e ressonâncias magnéticas em questão de segundos. O diagnóstico do profissional ainda é crucial e a Inteligência Artificial é apenas uma ferramenta que pode otimizar as decisões médicas.

IA em exames laboratoriais

A automação com inteligência artificial aplicada em exames laboratoriais têm acelerado análises, reduzindo custos e aumentando a precisão de resultados. Atualmente, já existem laboratórios que utilizam esses sistemas para processar grandes volumes de dados em tempo real, com mínima intervenção humana.

Atualmente, existem plataformas disponíveis no mercado que passaram por provas de conceito bem sucedidas. Uma delas foi testada no final de 2024, no Hospital da Unimed em Petrolina (PE), onde avaliou as informações de 604 hemogramas realizados na instituição de saúde. Foi apontado que 22% destes hemogramas foram considerados positivos para eventuais doenças hematológicas, entre eles, alguns quadros mereciam atenção médica imediata.

Depois da revisão de hematologistas, foi constatado uma especificidade de 94% nos diagnósticos. O índice de discordância entre os médicos e especialistas e o novo software de avaliação e classificação de exames foi de somente 1,32% do total.

Além dessa alta precisão, já existem dispositivos portáteis que, se equipados com sensores e IA, conseguem realizar exames rápidos no ponto de atendimento, incluindo em áreas remotas. Isso pode ampliar o acesso de diagnósticos precoce e ações de saúde mais ágeis para populações ribeirinhas e aquelas onde a saúde de qualidade tem mais dificuldade de chegar.

Monitoramento contínuo e acompanhamento remoto por IA

É possível dizer que outro avanço possível por conta da Inteligência Artificial é o acompanhamento remoto de pacientes. Com dispositivos como wearables, smartwatches e sensores corporais, pode-se monitorar batimentos cardíacos, níveis de glicose, oxigenação do sangue, entre outros sinais vitais em tempo real.

Como esses dados são enviados para plataformas em nuvem, elas podem ser analisadas por Inteligências Artificiais e os diagnósticos disponibilizados para equipes médicas. Com isso, é possível ter um acompanhamento contínuo, detectando alterações antes que se tornem mais graves, principalmente em pacientes crônicos.

Além disso, por conta da integração da IA, consultas online já usam algoritmos para triagens iniciais e direcionam para atendimentos que sejam mais eficientes para cada caso.

A nova era da medicina digital

As inovações sempre foram ferramentas essenciais para a medicina. Com a junção de diagnósticos feitos por IA, robótica e biotecnologia, é possível ter atendimentos mais personalizados e preventivos. Mas quem acredita que isso se destina somente para o setor privado, está completamente errado. Atualmente, ferramentas de IA já estão sendo aplicadas no SUS, como em programas de saúde ginecológica.

Portanto, a medicina está sendo redesenhada em um cenário cada vez mais inteligente, preditivo e conectado. Por diagnósticos mais precisos gerados por IA, os tratamentos podem ser mais eficientes e mais vidas podem ser salvas.