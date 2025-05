Conheça Vinícius Pardo, destaque guaçuano nas maiores competições nacionais de CrossFit

Aos 25 anos, atleta faz parte da elite do esporte no Brasil e já está garantido na segunda fase classificatória do Torneio CrossFit Brasil (TCB), principal competição da modalidade no país.

Há pouco mais de 10 anos, o cross training, popularmente conhecido como “CrossFit” – treino funcional com metodologia baseada em exercícios calistênicos e intervalados de alta intensidade –, tornou-se febre mundial entre os amantes de academia, ganhando milhares de adeptos também no Brasil, país com mais de mil boxes credenciados da modalidade, atrás somente dos Estados Unidos, onde a prática foi desenvolvida e conta com mais de sete mil estabelecimentos.

Nesse universo de força e resistência, um jovem guaçuano vem se destacando nas competições regionais e nacionais, colocando-se na seleta e restrita lista dos melhores atletas da região nesse esporte. Trata-se do educador físico e coach de cross training, Vinícius Pardo. Aos 25 anos, oito deles dedicados à modalidade, o atleta contabiliza longa carreira no esporte, tendo iniciado no futebol, aos sete anos, chegando na base do Santos Futebol Clube, aos 10, onde permaneceu até os 15 anos. Já fora do futebol, em 2017, descobriu o cross training quase por acaso e, simultaneamente, voltou-se aos estudos, sendo admitido no curso de educação física da USP, em Ribeirão Preto.

“No final de 2017, eu conheci o CrossFit, era bem perto da minha casa e comecei a frequentar os treinos pela manhã. Um ano depois, visando a não parar de me comunicar com o meio esportivo, iniciei minha faculdade de Educação Física e, ao mesmo tempo, continuei treinando CrossFit e me especializando na área”, relembra o atleta.

Após concluir a faculdade, em 2022, Pardo retornou a Mogi Guaçu e intensificou seus treinos, passando a figurar nas principais competições do Estado e, posteriormente, do país. Em julho, ele será o único atleta da região a disputar a final do Monstar Games, em Goiânia, na categoria Elite, além de já ter vaga garantida na segunda fase classificatória do TCB, competição equivalente ao campeonato brasileiro da modalidade, que ocorre em setembro, em Sorocaba.

“Estou intensificando cada vez mais meus treinos, com o objetivo de me tornar um dos melhores atletas da categoria. Sou competidor desde 2018, e os grandes resultados começaram a chegar só agora. Há muita dedicação e foco envolvidos no processo, porém, com o auxílio e apoio dos meus alunos, vou continuar me esforçando para que um dia, quem sabe, eu consiga estar entre os 10 melhores do Brasil”, projeta Pardo, que mantém um box de treinamento nos arredores do “Campo da Brahma”, em Mogi Guaçu, desde junho de 2023.

Autorretrato

Vinícius Pardo

Idade: 25 anos

Formação: Educação Física pela USP, de Ribeirão Preto

Principais atividades: atleta profissional e coach no box Invictus Cross

Melhores resultados: classificação à etapa final do Monstar Games, nas categorias RX e Elite, e à segunda fase classificatória do TCB, ambas em 2025, além do quinto lugar no Yourcamp 2023, categoria Elite.

Cross training ou CrossFit?

Se você pratica algum esporte periodicamente ou frequenta alguma academia, certamente já ouviu falar em cross training ou CrossFit. O que talvez você desconheça é que estes termos, apesar de complementares e com objetivos semelhantes, não são sinônimos.

Com origem na calistenia, método de ginástica praticado desde a Grécia Antiga, o cross training nada mais é do que a expressão em inglês para treino funcional, ou, na tradução livre, treinamento cruzado. Nesse tipo de treino, são feitos diversos exercícios, geralmente na forma de circuito, com cada atividade – como pulos de corda ou saltos em caixotes, por exemplo – sendo feita em uma estação e com o revezamento de atletas do grupo. Resumidamente, trata-se de um treino de alta intensidade, para todas as idades, que envolve, de forma global e equilibrada, a resistência cardiovascular, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Inclui também a parte psicológica estimulando o praticante a desafiar seus próprios limites.

Já o CrossFit é uma marca fundada em 2000, na Califórnia, por Greg Glassman, o qual desenvolveu um método de treinamento baseado nos exercícios do próprio cross training, implicando, basicamente, os mesmos objetivos e resultados. A franquia chegou ao Brasil somente em 2009, introduzida pelo educador físico Joel Fridman, dono do primeiro box do país, a CrossFit Brasil, na capital paulista.