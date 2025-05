Pedreira é signatária do Programa Reconecta RMC que implementa ações para a conservação da natureza

O Programa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas, que apoiada pelo ICLEI, envolveu a Região Metropolitana em esforço mútuo entre os municípios para o desenvolvimento de ferramentas e implementação de ações para a conservação e o desenvolvimento sustentado.

A Área de Conectividade se propõe a promover o desenvolvimento regional mais sustentado, fomentando a conservação da natureza, a manutenção dos processos ecológicos e a prosperidade social, econômica e cultural, assim como o aumento da capacidade de resiliência frente às mudanças climáticas.

Está dividido nos seguintes eixos: 1) Arborização urbana; 2) Revitalização de margens de rios e córregos com Parques Lineares; 3) Estabelecimento de corredores ecológicos; 4) Proteção e conservação da Fauna Silvestre; 5) Regulação, fiscalização e compensação ambiental; 6) Articulação e comunicação.

“O último eixo é a tarefa que a equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente está trabalhando no momento”, destaca o Secretário Municipal Ricardo Sérgio Sartori.

Visando os eixos 3 e 4, no município de Pedreira foram estudados os maiores fragmentos, seu entorno e como estabelecer corredores para a ligação destes. Nesse sentido, muito antes da instalação da Passagem de Fauna aérea, foram plantados e enriquecidas várias Áreas de Preservação Permanente e os primeiros resultados já começam a aparecer.

O Monitoramento de Fauna nessas áreas mostra que a os animais, após 5 anos dos plantios, já começaram a povoar o local, com o registro de pegadas do Mão-Pelada (Procyon cancrivorus) e do Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous).

As fotos são registros dos seguintes colaboradores: João Ferreira, Lucas Barbosa, Reinaldo Gibin, Meire Godoi, Carlos Eduardo Rodrigues, Marcelo Tonini e José Tadeu Basseto.