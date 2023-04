Conselho Tutelar de Artur Nogueira abre inscrições para novos conselheiros

São cinco vagas disponíveis e o salário é de R$ 2.752,79

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Artur Nogueira, por meio do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA), divulga o processo de escolha do Conselho Tutelar de 2023 para o próximo quadriênio 2024/2027.

Estão sendo ofertadas 05 vagas, com carga horária de 40h mensais das 08 às 17h, sujeitos ao sobreaviso, fins de semana e feriados. A remuneração é de R$ 2.752,79.

As inscrições terão início nesta quarta-feira (05) e se estenderão até o dia 05 de maio. Os interessados devem ir até a Casa dos Conselhos situada Rua Nossa Senhora das Dores, nº 325

Centro. O horário de atendimento é das 09 às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para concorrer ao cargo é preciso, dentre outras coisas, que o candidato tenha mais de 21 anos, resida em Artur Nogueira há mais de dois anos, tenha certificado de conclusão do Ensino Médio, esteja com os documentos regulamentados e não ter exercido nenhum cargo de natureza político-partidária ou função de confiança em qualquer nível do governo nos últimos 90 dias, conforme requisitos previstos no edital.

Mais informações sobre as documentações necessárias para a inscrição podem ser conferidas no Diário Oficial da Prefeitura (http://arturnogueira.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/07/CMDCA-_-Edital-_-Diario-Oficial.pdf).

A prova será aplicada dia 01 de outubro em todo país.