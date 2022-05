Coordenadores pedagógicos recebem capacitação para identificar dificuldades auditivas, de linguagem e de fala dos alunos

A Secretaria da Saúde em parceria com a Secretaria da Educação, realizou na última segunda-feira, 25, uma capacitação dos coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino com o tema “Abordagem dos transtornos de linguagem no contexto escolar”, tendo como objetivo pontuar estratégias para rastreio de dificuldades auditivas, de linguagem e de fala dos alunos.

Essa é mais uma ação em conjunto das Secretarias visando preparar os coordenadores para identificar de forma precoce, possíveis dificuldades dos estudantes e caso necessário, encaminhar para o especialista médico, proporcionando maior qualidade de vida e assegurando seus direitos à políticas públicas assertivas.

Neste primeiro semestre já foram realizadas uma série de palestras socioeducativas tendo como tema a prevenção da gravidez na adolescência, e sobre a Covid-19, além da capacitação com uma especialista oftalmológica, visando a identificação de dificuldades visuais dos alunos.

Todas as ações fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE) que visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde.