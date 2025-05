Nina Bertelli assume presidência da ACIC e mantém presença feminina no comando da entidade

Com mais de duas décadas de atuação na Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Nina Bertelli será confirmada, em cerimônia de posse na sede da entidade, no dia 15 de maio, como nova presidente da associação.

Associada desde outubro de 1999, Nina ocupa pela primeira vez o principal cargo da diretoria, sucedendo Adriana Flosi e mantendo a representatividade feminina na liderança da instituição. Adriana assumirá o cargo de primeira vice-presidente, após quatro gestões à frente da presidência da ACIC.

Ao longo de sua trajetória, participou de diferentes gestões, exercendo funções no Conselho Fiscal, na secretaria e na diretoria adjunta. Entre 2001 e 2022, integrou sucessivas composições da administração da ACIC, acumulando conhecimento sobre os processos internos e os desafios do setor empresarial na região.

Com a posse, Nina assume a missão de conduzir a entidade em um cenário de retomada econômica e transformação nos modelos de negócio com uma missão clara: fortalecer o comércio local, incentivar a participação feminina e continuar o trabalho de modernização iniciado pela ex-presidente Adriana Flosi.

Comerciante há muitos anos, ela sempre acreditou no associativismo como uma ferramenta fundamental para o crescimento dos negócios e da comunidade. Sua história com a ACIC começou de maneira inusitada, durante uma feira de móveis. “Já tinha minha loja de móveis na época e fui até a ACIC fazer uma reclamação. Lá, fui atendida pelo gerente Paulo Galhardo, que me convidou a conhecer melhor o trabalho da associação. Desde então, me envolvi de forma voluntária e nunca mais parei”, relembra.

Após anos de atuação nos bastidores como diretora, ela agora assume a presidência com o compromisso de manter o protagonismo conquistado pelas mulheres na entidade. “Como diretora, eu atuava apoiando as decisões da presidência e da vice-presidência. Agora, como presidente, assumo a responsabilidade de liderar a associação, dando continuidade ao trabalho inovador da Adriana Flosi, que abriu espaço para uma nova visão dentro da ACIC”, destaca.

Entre os principais projetos da nova gestão está a ampliação da participação feminina na entidade, que historicamente teve uma liderança majoritariamente masculina. “A Adriana Flosi foi a primeira mulher a assumir a presidência da ACIC, e queremos seguir nesse caminho. Hoje, ao lado de nomes como Angela Segal, que faz parte da direção da ACIC, vamos trabalhar para reunir mais mulheres do comércio e reforçar a presença feminina nas decisões”, afirma.

Sobre os desafios, a presidente reconhece que o maior deles é manter os associados engajados. “A ACIC é forte porque depende do espírito de união e da dedicação voluntária dos seus membros. Precisamos fazer com que todos os comerciantes percebam a importância de participar ativamente”, avalia.

Para movimentar o comércio local, a nova gestão já planeja ações estratégicas. “Queremos revitalizar o comércio central, realizar eventos que atraiam o público e estudar a possibilidade de abertura das lojas aos domingos em datas especiais. Também vamos reforçar projetos como o ACIC Saúde, as parcerias para termos ACIC Odonto, além de divulgar com mais intensidade os cursos gratuitos que a associação oferece”, explica.

A presidente encerra com um convite para que todos os comerciantes se aproximem mais da entidade:

“A ACIC é uma ferramenta poderosa para fortalecer o comércio da nossa cidade. Temos uma estrutura pronta para apoiar os negócios. Quero dar continuidade ao trabalho transformador da Adriana Flosi e fazer a associação crescer ainda mais, com união, dedicação e participação de todos”, conclui.