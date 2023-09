COREOGRAFIA DE JAGUARIÚNA É BICAMPEÃ ESTADUAL NOS JOGOS DA MELHOR IDADE

A equipe do Programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, conquistou o bicampeonato no Campeonato Estadual nos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizado em São José do Rio Preto, na categoria coreografia.

Competindo com as 15 melhores cidades do Estado de São Paulo, a coreografia “Força Chique”, de Jaguariúna, levantou o público presente e arrancou aplausos, no último dia 5 de setembro.

O grupo bicampeão é formado pelos integrantes: Eliani, Edileuza, Ana Alice, Maria de Fátima, Leda, Izaura, Marcia, Zoraide, Marly, Antônio e Moacir, sob o comando do coreógrafo Michael Weslley e apoio de Luís Eduardo, além da coordenação de João Lúcio.

No ano passado, o grupo sagrou-se campeão nos Jogos da Melhor Idade, na cidade de Pindamonhangaba, com a coreografia “Elegância Executiva”.

A equipe conta com apoio do Conselho Municipal do Idoso e das secretarias de Saúde e de Assistência Social, além do Fundo Social de Jaguariúna.

Jaguariúna é uma das poucas cidades do Brasil reconhecidas oficialmente como Cidade Amiga do Idoso pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O título se destina a municípios que desenvolvem ações pelo bem-estar e qualidade de vida de quem já passou dos 60 anos de idade.

Foto: Secretaria de Esportes de Jaguariúna