Corredor Dom Pedro de rodovias deve ter a passagem de 710 mil veículos durante o feriado prolongado

Concessionária Rota das Bandeiras fará Operação Especial de tráfego a partir de quinta-feira, dia 14, véspera do feriado

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, prevê a passagem de pouco mais de 710 mil veículos em quatro dias de Operação Especial por conta do feriado prolongado de Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro, sexta-feira.

O maior movimento esperado ocorrerá na quinta-feira, véspera de feriado, com a circulação de quase 240 mil veículos. O horário de pico deve ter início às 16h e se estender até às 21h. A pista sul (sentido Jacareí) da rodovia D. Pedro I (SP-065), que conecta a região de Campinas ao Vale do Paraíba e é caminho para as praias do Litoral Norte do Estado, bem como para acesso à rodovia Fernão Dias (BR-381), irá concentrar o maior volume de tráfego.

Para garantir as boas condições de tráfego, as obras nas rodovias que causem bloqueio de faixas serão suspensas a partir das 12h de quinta-feira. Veículos de atendimento ao usuário, como guinchos e ambulâncias, permanecerão durante a Operação Especial em pontos estratégicos das rodovias, para garantir o auxílio ágil em caso de acidentes ou panes. O retorno do feriado, tradicionalmente, tem o fluxo diluído, sem pontos de lentidão. O maior movimento, no entanto, deve ocorrer no fim da tarde de domingo, entre 16h e 19h.

Todo o movimento nas rodovias será acompanhado em tempo real por 95 câmeras conectadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota das Bandeiras, com monitoramento 24 horas.

“A operação é planejada para garantir a segurança e a tranquilidade do usuário em sua viagem. E, se houver algum tipo de imprevisto, ele pode contar com uma de nossas oitos bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e, para os caminhoneiros, também há a área de descanso, em Itatiba”, destaca o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez.

Antes de pegar a estrada, é importante que os motoristas façam a manutenção preventiva básica do veículo, como a verificação dos níveis de água, óleo e combustível. A calibragem correta dos pneus, inclusive o pneu estepe, também é fundamental.