Corrida Maluca: Covabra Supermercados sorteará cliente de Pedreira para encher o carrinho com até R$ 2 mil em compras

Será um vencedor por loja, que terá três minutos para pegar o que quiser;

ação faz parte das comemorações de 35 anos da rede

A “Corrida Maluca” faz parte das comemorações de 35 anos do Covabra Supermercados. (Foto: freepik.com)

Novembro, 2024 – Imagine só: um carrinho de supermercado, três minutos no cronômetro e a chance de pegar o que quiser, com o limite de até R$ 2 mil. Assim será a “Corrida Maluca” do Covabra Supermercados, que vai sortear um cliente de Pedreira para esse desafio. Será uma divertida e diferente brincadeira em busca de produtos onde cada segundo conta e as prateleiras se transformam em obstáculos e aliados ao mesmo tempo.

A ação faz parte da campanha “Aniversário Bem-Estar 35 Anos” do Covabra Supermercados, que começou em outubro e vai até 12 de dezembro, com prêmios instantâneos diários, totalizando mais de R$ 700 mil em recompensas.

“Estamos celebrando os 35 anos do Covabra oferecendo uma experiência única e divertida para os nossos clientes, em agradecimento por toda a acolhida que recebemos em cada uma das 11 cidades onde estamos presentes. Além dos sorteios diários, que vão premiar mais de 13 mil pessoas, teremos a ‘Corrida Maluca’ em todas as lojas. Vai ser uma grande festa!”, comenta Jacqueline Tavares, gerente de marketing do Covabra Supermercados.

Como participar do “Aniversário Bem-Estar 35 Anos”

Para concorrer à “Corrida Maluca” e aos prêmios diários da campanha “Aniversário Bem-Estar 35 Anos”, é necessário ser membro do programa de fidelidade gratuito Cliente Bem-Estar.

A cada R$ 120 em compras, o Cliente Bem-Estar tem direito a girar uma roleta de prêmios, disponível na tela da caixa. São nove prêmios diários por loja, incluindo dois vales-compras e sete prêmios oferecidos pelas empresas parceiras. O funcionamento é simples: ao aparecerem cinco símbolos iguais na roleta, o cliente ganha um prêmio. Por exemplo, cinco ícones da Super Cora, mascote do Covabra, garantem um vale-compras de R$ 200 para ser utilizado em qualquer loja da rede, enquanto cinco logos de empresas parceiras resultam em produtos dessas marcas.

Além disso, o cliente recebe um cupom para participar do sorteio da “Corrida Maluca”. Haverá um vencedor em cada uma das 19 lojas do Covabra, que terá três minutos para correr contra o tempo e encher seu carrinho com até R$ 2 mil em produtos. O sorteio dos vencedores da “Corrida Maluca” será no dia 13 de dezembro e a corrida no dia 18 do mesmo mês.

Para aumentar as chances de ganhar, as compras de produtos das marcas parceiras, conforme descrito no regulamento da campanha, dobram os pontos e as oportunidades de premiação. A promoção também é válida para compras online: se o cliente for sorteado, o vale-prêmio será enviado junto com o pedido, e o prêmio poderá ser retirado na loja.

Se tornar um Cliente Bem-Estar é fácil e gratuito. O cadastro pode ser feito nos totens das lojas, no site do Covabra ou por meio do aplicativo da rede. O regulamento completo da campanha está disponível no site do Covabra.