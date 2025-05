Projeto Guri abre novas inscrições em Santo Antônio de Posse

Estão abertas as inscrições para os cursos de música infantil e canto coral infantil, por meio do Projeto Guri – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, que em 2025 celebra seus 30 anos de existência.

As aulas são gratuitas e ocorrem todas as quintas-feiras no polo de ensino localizado na Rua Santo Antônio, nº 951.

Para efetuar a matrícula, é necessário que o interessado compareça ao polo acompanhado de um responsável e apresente os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia), comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência, RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço.

O atendimento para inscrições acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 15h, enquanto houver vagas disponíveis. Também é possível obter informações e realizar pré-inscrição pelo WhatsApp: (19) 99843-3363.