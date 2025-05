SAMUCA abre venda de adesões para o 4º Festival da Costela de Chão em Pedreira

Evento beneficente acontece no dia 6 de julho com música ao vivo e renda revertida à entidade

O Serviço de Atendimento à Mulher, Criança e ao Adolescente de Pedreira (SAMUCA) iniciou a venda de adesões para o 4º Festival da Costela de Chão, que será realizado no domingo, 6 de julho, a partir das 11h, no Canoa Buffet, localizado na Rodovia SP-95, Km 54,5, entre os municípios de Pedreira e Amparo.

Entre as atrações confirmadas estão os shows das bandas Made in Roça, Pocket Samba e do cantor Denis Barman. O cardápio do evento contará com Costela, Arroz, Feijão Gordo, Farofa, Vinagrete e saladas verdes.

As adesões do primeiro lote já estão à venda por R$ 75,00. Crianças de até 7 anos têm entrada gratuita, e aquelas entre 8 e 14 anos pagam R$ 35,00. Toda a arrecadação será destinada à manutenção das atividades do SAMUCA, que atende diariamente mais de 300 crianças em sua sede, localizada na Rua Antônio Provatti, nº 301, no Jardim Triunfo.

Os interessados podem adquirir as adesões pelo telefone (19) 99965-5129. A realização do evento é do SAMUCA, com apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira, de suas secretarias e da Agência Comunique.