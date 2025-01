Cortez faz balanço da primeira semana de mandato e analisa atual situação da administração municipal

Em entrevista realizada pelo Grupo O Regional de Comunicação, o prefeito Ricardo Cortez, de Santo Antônio de Posse, fez uma análise dos primeiros dias de seu mandato, frisou suas prioridades e garantiu que até o final deste ano, vai entregar parcialmente, mas em funcionamento, o Pronto Socorro Avançado da cidade, tão aguardado por moradores nos últimos anos.

Questionado sobre o que percebeu desde que assumiu o executivo, Cortez pontuou que ele e sua equipe vem tentando apagar incêndios em todos os lugares diariamente. “Tudo me surpreendeu, cidade no mato, centenas de buracos, atendimentos desfalcados, frota em péssimo estado de conservação, não tem um prédio que não tem problemas estruturais. Inclusive, prédios que precisam ser interditados, tudo que colocamos a mão precisa de melhorias e investimentos,” explicou.

O prefeito disse ainda que nesse início estão correndo pra atender as pessoas, para que as escolas estejam prontas pra receber os alunos e as unidades de saúde, de portas abertas para atender melhor as pessoas. “Por enquanto fizemos uma reestruturação administrativa e o básico e essencial na saúde, educação, serviços públicos e água para minimamente servir à população, o que não vinha acontecendo nos últimos meses.”

Ao todo, nove secretários estão trabalhando nas prioridades de cada setor e aguardando o fechamento de 2024 para saber exatamente a situação financeira do município e então, poder arrumar junto à Secretaria da Fazenda, o orçamento anual e iniciar obras importantes e necessárias.

“Precisamos terminar o Pronto Socorro Avançado, ampliar escolas e creches, construir novas unidades de ensino e, também tem a questão da água, precisamos fazer o que chamamos de armazenamento de água bruta e melhorar a segurança municipal,” exclamou.

Sobre o Pronto Socorro Avançado, Ricardo explicou que um contrato de quase R$ 2 milhões está ativo e até o momento, apenas R$ 87 mil foram utilizados nessa etapa que inclui toda a parte elétrica, hidráulica, ar- condicionado e gases, por exemplo, o oxigênio. “Em uma segunda etapa, vamos equipar o prédio com móveis e equipamentos novos, já estamos buscando recursos pra isso, até 31 de dezembro, quero entregar pelo menos o térreo à população. E com certeza ate o final do mandato, em 2028 a sua totalidade.”

Questionado sobre a frota da saúde, após o ocorrido em novembro de 2024, o prefeito declarou que nenhum veículo foi comprado até o momento e que estão se desdobrando para atender os pacientes.

Outra questão levantada, foi a participação do vice-prefeito Preto Eventos na administração, “o Preto é um ser humano maravilhoso, está fazendo parte das decisões e está ajudando muito nas ruas, ele não será um vice-prefeito deixado de lado, ele é importante, dedicado e apaixonado pela Posse, comentou.

“Vocês podem esperar da gente muito trabalho, dedicação, um prefeito e um vice presentes, acessíveis, vamos entregar o Pronto Socorro parcial, mas em funcionamento, buscar recursos, aproveitar que o ano eleitoral está se aproximando e correr atrás de Deputados e do Governo. Eu sei o que fazer e como fazer, tive bons professores, Fernando Fiori de Godoy que pegou Holambra em uma situação muito difícil em 2013 e o Norberto que foi um ótimo gestor. Peço paciência aos moradores, mas com certeza, vamos trabalhar muito para melhorar a situação do nosso município e a vida dos moradores,” concluiu.