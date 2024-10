Cosmópolis recebe concerto gratuito que promove encontro entre obras de Haydn, Mozart e Brahms no mês de outubro

O trio León, Schaefer e Ring divide o palco com o violinista francês Régis Pasquier, para apresentações gratuitas em Santos, Americana, Cosmópolis e Franca

Com a proposta permanente de levar música da melhor qualidade ao litoral e interior, o Ministério da Cultura e a CPFL Energia apresentam os Concertos EPTV 2024, com apresentação gratuita no dia 19 de outubro, às 20h, no Auditório Escola Paulo Freire, em Cosmópolis, além de edições em Santos, Americana e Franca.

No palco, Pablo de León (violino), Horácio Schaefer (viola) e Roberto Ring (violoncelo) receberão o violinista francês Régis Pasquier, em um encontro único de talentos. Comemorando 23 anos de trajetória em 2024, este trio é um verdadeiro pilar da música clássica brasileira, tendo realizado mais de 800 concertos no país e representado o Brasil em eventos prestigiados na Argentina e Chile.

Pablo de León, spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Horácio Schaefer, chefe do naipe das violas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e o violoncelista Roberto Ring, se unem a Régis Pasquier, que aos 12 anos já havia conquistado o primeiro prêmio do Conservatório de Paris. Além de gravar obras icônicas, como o “Concerto para dois Violinos” de Bach pela Deutsche Grammophon, o violinista também um renomado professor do Conservatório de Paris, equilibrando seu tempo entre suas intensas apresentações internacionais e a formação de novos talentos.

Juntos, eles prometem uma performance inesquecível, interpretando obras-primas como o Quarteto em Ré Maior, Op. 64, nº 5 – “Cotovia”, de Haydn, o Quarteto nº 15 em Ré menor, K. 421, de Mozart, e o Quarteto nº 2 em Lá Menor, Op. 51, de Brahms.

Os ingressos para todos os Concertos EPTV 2024 são gratuitos. Classificação: 10 anos.

Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio CPFL Energia e EPTV. Apoio State Grid. Produção Stravinsky Produções Artísticas. Realização Ministério da Cultura e GOVERNO FEDERAL – União e Reconstrução.

Serviço:

19/10 – COSMÓPOLIS

Auditório Escola Paulo Freire

R. Sete de Abril, 649 – Damiano

19 de outubro, sábado, 20h

Informações: (19) 3812-2227

Retirada de ingressos: 1 hora antes do início do concerto

16/10 – SANTOS

Teatro Municipal Braz Cubas

Av. Senador Pinheiro Machado, 48

16 de outubro, quarta-feira, 20h

informações: (13) 3226-8000

Retirada de ingressos: 1 hora antes do início do concerto

18/10 – AMERICANA

Teatro Municipal Lulu Benencase

Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol

18 de outubro, sexta-feira, 20h

Informações: (19) 3461-3045

Retirada de ingressos: Site Ingresso Digital e bilheteria do teatro. De 17/10, a partir das 8h, até 18/10 às 20h. Serão disponibilizados 2 (dois) ingressos por pessoa, com validade até 15 minutos antes do início do concerto.

20/10 – FRANCA

Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”

Av. Sete de Setembro, 455

20 de outubro, domingo, 19h

informações: (16) 3723-9531

Retirada de ingressos: 1 hora antes do início do concerto

BIOGRAFIAS

T RIO LEÓN – SCHAEFER – RING

Comemorando em 2024 vinte e três anos de atividade, este time de peso do cenário da música clássica brasileira reúne o violinista Pablo de León (spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo), o violista Horácio Schaefer (chefe do naipe das violas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e o violoncelista Roberto Ring.

Juntos desde 2001, o grupo já ultrapassou a incrível marca de mais de 800 concertos realizados no Brasil. Além disso, o grupo representou o Brasil em concertos na Argentina e Chile, em concertos prestigiosos na Série Llao Llao no Alvear em Buenos Aires, no Festival Internacional de Ushuaia e na Fundação Beethoven de Santiago.

Já receberam convidados do mundo todo, entre eles os clarinetistas Antony Pay (Inglaterra), Michel Lethiec e Romain Guyot (França), Paulo Sérgio Santos (Brasil); os violinistas Ilya Gringolts (Rússia), Régis Pasquier (França), Hagai Shaham e Roy Shiloah (Israel), Isabelle van Keulen (Holanda), Cármelo de los Santos e Cláudio Cruz (Brasil), e os pianistas Roglit Ishay (Israel), Emmanuel Strosser (França), Cristian Budu (Brasil) entre outros.

Juntamente com o pianista francês Emmanuel Strosser gravaram o arranjo de 1805 feito por Ferdinand Ries da Sinfonia Eroica de Beethoven.

RÉGIS PASQUIER

Nasceu em 1945 e já aos 12 anos recebeu o primeiro prêmio para violino e música de câmara do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris. Em seguida começou a excursionar pela Europa e dois anos mais tarde partiu para os Estados Unidos, para um recital em Nova Iorque. Foi um ano decisivo em sua carreira, pois teve encontros com músicos como David Oistrakh, Leonard Rose, Pierre Fournier, Yo-Yo Ma, Paul Tortelier, Nadia Boulanger e Isaac Stern. Zino Francescatti ficou impressionado com seu talento e alguns anos mais tarde pediu sua colaboração para gravar, pela Deutsche Grammophon, o “Concerto para dois Violinos e Orquestra” de Johann Sebastian Bach.

Em 1985 foi nomeado professor de violino e música de câmara do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris, sem, no entanto, deixar suas atividades como solista e camerista. Entre suas inúmeras gravações, destaque para as Sonatas para violino e piano de Prokofiev com Pascal Rogé, as obras para violino e piano de Ravel com Brigitte Engerer, os Caprichos de Paganini e a integral dos concertos para violino de Mozart. Sua agenda de apresentações como camerista e solista é das mais intensas, com concertos quase diários na França e no exterior, incluindo EUA, Japão e América Latina.