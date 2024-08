Covabra Supermercados entrega doação da Promoção Pet Estar para Abrigo de Cães de Pedreira

Crédito Foto: Divulgação/Covabra

Entidade recebeu R$ 5 mil em ração doados pela rede; campanha também irá sortear um ano de ração para clientes

O Covabra Supermercados entregou, nesta segunda-feira (5), uma doação de R$ 5 mil em ração para o Abrigo de Cães de Pedreira, que atua na cidade há dez anos e hoje abriga cerca de 52 animais. Esta doação é parte da Promoção Pet Estar, uma corrente do bem que se estendeu de 1º a 31 de julho, em todas as unidades do Covabra. Além disso, a promoção irá sortear, nesta terça-feira, 6, 15 clientes, sendo um da unidade de Pedreira, com um ano de ração para seus pets, por meio de vales-compras de R$ 400 mensais, durante um ano. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no hotsite da campanha.

“Nossa ONG depende do apoio da comunidade e de gestos generosos como este para continuar oferecendo cuidados essenciais aos nossos animais. Cada doação de ração garante que nossos cães recebam uma alimentação adequada e nutritiva, algo fundamental para a saúde e bem-estar deles. Isso nos permite direcionar recursos para outras necessidades urgentes, como cuidados médicos, vacinação e melhorias no abrigo”, expressou com gratidão Heloisa Santos, coordenadora do Abrigo de Cães de Pedreira. A rede, em uma ação de solidariedade e amor, também disponibilizou espaços em todas as suas lojas para a arrecadação de rações e produtos pets destinados à ONG.

Esta é a segunda vez que o Covabra Supermercados realiza uma campanha de doação para instituições que atuam em prol da causa animal. “No Covabra, acreditamos que promover o bem para a sociedade vai além de oferecer produtos de qualidade. Desde o ano passado, nos engajamos em uma corrente do bem que apoia a causa animal, realizando feiras de adoção para dar novos lares a animais necessitados e contribuindo com doações para ONGs que se dedicam a essa nobre missão. Nosso objetivo é ajudar a manter projetos que promovem bem-estar, saúde e amor para esses seres que tanto precisam”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede.

Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB), o Brasil tem quase 185 mil animais abandonados ou resgatados de situações de maus-tratos, sob os cuidados de ONGs e grupos de protetores. Desse total, 177,5 mil (96%) são cães e 7,3 mil (4%) são gatos.

Sobre o Covabra

Com mais de 34 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.