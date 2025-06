MUSICAL ENSINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

Nesta quinta-feira, dia 12 de junho, os alunos das escolas municipais de ensino infantil de Jaguariúna terão uma experiência educativa e divertida com o musical infantil “Poderosas Vitaminas”, que será apresentado no Teatro Municipal Dona Zenaide. O espetáculo, que mistura cores vibrantes, personagens carismáticos e uma história envolvente, terá quatro sessões gratuitas: às 08h45, 10h, 14h e 15h15.

Voltado para o público infantil, o musical busca despertar o interesse das crianças por hábitos alimentares mais saudáveis, transformando alimentos nutritivos em personagens cativantes e cheios de personalidade. A proposta é utilizar a linguagem teatral para abordar a importância de uma alimentação balanceada, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura alimentar regional e incentiva a inclusão de alimentos naturais no cotidiano das famílias.

Além do espetáculo, os pequenos espectadores de Jaguariúna terão uma surpresa especial: cada criança receberá um saquinho com sementes para plantio, promovendo também o contato com a natureza e o incentivo à sustentabilidade. A ação conta com a parceria da empresa Agristar, sediada em Santo Antônio de Posse, que doará 1.500 kits de sementes para os participantes.

“Poderosas Vitaminas” é uma realização da RKT Produções, viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Rekriarte. A iniciativa reforça o compromisso com a educação e a saúde infantil, aliando arte, cultura e responsabilidade social em uma proposta lúdica e transformadora.

Foto: divulgação