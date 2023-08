Covabra Supermercados entrega doações da campanha Minha Sorte é Animal

Abrigo de Cães da Prefeitura recebeu R$ 5 mil; ação também sorteou vales-compra de R$ 500 para oito consumidores em Pedreira

O Covabra Supermercados entregou, nesta quinta-feira, 10, a doação de R$ 5 mil para o Abrigo de Cães da Prefeitura de Pedreira, que atua na cidade desde 2017 e acolhe cerca de 50 animais. Entre 1º de julho e 3 de agosto, foi realizada a campanha Minha Sorte é Animal, uma corrente de solidariedade focada na causa animal, trazendo visibilidade e esperança para instituições e tutores. Os consumidores da rede de supermercados também concorreram a 152 vales-compra no valor de R$ 500.

“Nós, do Abrigo de Cães, estamos imensamente gratos pela oportunidade de participar da campanha Minha Sorte é Animal. A feira de adoção foi um verdadeiro sucesso, e a repercussão alcançada superou todas as nossas expectativas. A adesão da população da cidade foi notável, com um aumento significativo na procura por adoções e doações para a causa animal”, agradece Heloísa Faria Oliveira Santo, médica veterinária do abrigo. “Com a generosidade dos doadores e adotantes, conseguimos proporcionar melhores condições alimentares e um futuro mais promissor para os animais, que tanto necessitam de amor e acolhimento. Agradecemos a todos os que apoiaram nossa causa e reforçamos o nosso compromisso contínuo em fazer a diferença na vida desses seres tão especiais”, completa Heloísa. A rede de supermercados também disponibilizou um espaço para arrecadação de rações e produtos para pets destinados para a ONG em todas as suas lojas.

Esta é a primeira vez que o Covabra Supermercados realiza uma campanha de doação para instituições da causa animal, que foi considerada um sucesso. “Os consumidores das nossas lojas têm o perfil de engajar em nossas campanhas, principalmente naquelas em que visualizam as ações sociais que realizamos”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede de supermercados.

De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), o Brasil possui quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus-tratos, sob a tutela de organizações não governamentais (ONGs) e grupos de protetores. Desse total, 177,5 mil (96%) são cães e 7,3 mil (4%) são gatos. “A Minha Sorte é Animal trouxe visibilidade e espaço para que as ONGs os tutores da causa animal ganhassem um respiro financeiro e se apresentassem para a comunidade à sua volta”, completa Jacqueline.

Consumidores também ganham

No período da campanha, de 1º de julho a 03 de agosto, os consumidores que realizaram compras nas lojas Covabra Supermercados puderam resgatar cupons para participar dos sorteios, que ocorreram em todas as unidades da rede. No total, foram distribuídos 152 vales-compra no valor de R$ 500. Os sorteios aconteceram nos dias 15, 22 e 29 de julho, e o último em 05 de agosto. Em Pedreira, foram oito sorteados. Confira os ganhadores no hotsite da campanha.

Sobre o Covabra

Com mais de 33 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.000 funcionários.

Foto: Crédito Divulgação Covabra Supermercados