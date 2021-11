Covid-19: número de casos cai 66,1% entre setembro e outubro em Artur Nogueira

A Prefeitura, por meio da Auditoria de Consistência de Casos de Covid-19 em Artur Nogueira, realizou um balanço do número de casos positivos no município nos últimos meses. Segundo o setor, a taxa caiu 66,1% entre setembro e outubro de 2021. A divulgação dos dados se faz necessária para garantir ainda mais transparência na gestão administrativa da Secretaria de Saúde.

No mês de setembro foram registrados 116 casos positivos, enquanto em outubro o número despencou para 40. De acordo com a secretária de Saúde Angela Pulz Delgado, o avanço da vacinação é apontado como peça-chave para o resultado favorável. “Estamos próximos dos 80% da população total vacinada com a 1ª dose, sendo que a margem de imunização de idosos, profissionais de saúde, grupo prioritário e profissionais de educação beira os 100% com a 1ª e 2ª doses”, comemora.

Até esta sexta-feira (5), um total de 43.757 pessoas já tinham sido vacinadas com ao menos uma dose em Artur Nogueira, o que representa 79,06% da população geral do município parcialmente imunizada. Apesar da queda, a Vigilância Sanitária (VISA) orienta que os moradores não faltem na data marcada para completar o ciclo de vacinação, e orienta sobre este controle através do sistema VaciVida.

“Com base nessa ferramenta, a Prefeitura, por meio da VISA, extrai uma planilha com os dados dessas pessoas que não voltaram para completar o ciclo de imunização, e liga de morador a morador para entender o porquê não retornaram, e orientar que o faça o quanto antes. Nas ligações, os agentes também orientam os munícipes sobre o adiantamento dos intervalos da Pfizer e Astrazeneca”, salienta a pasta.