Renovias estima fluxo de mais de 639 mil veículos ao longo do feriado prolongado

Fluxo se intensifica a partir das 16h de quarta-feira (30); no domingo (4), previsão é de movimento intenso no período da tarde

Mais um feriado prolongado se aproxima, o de 1º de Maio – Dia do Trabalhador – e a expectativa é de fluxo intenso nas rodovias administradas pela Renovias, que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o sul de Minas Gerais. A concessionária espera que mais de 639 mil veículos passem por sua malha viária entre quarta-feira (30) e domingo (4).

A Renovias organiza uma ação especial visando garantir o conforto e a segurança de seus clientes. A Operação tem início às 14h de quarta-feira (30) e segue até às 23h59 do domingo (4). Neste período, as equipes de Operações estarão reforçadas e todas as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência, 24 horas, no trecho administrado pela concessionária.

Os horários de maior movimentação estão previstos para quarta-feira, entre 16h e 20h e quinta-feira, das 8h às 13h, no sentido Norte (interior). No retorno, o sentido Sul (capital) deve registrar o maior fluxo de veículos no domingo, no horário de 16h e 20h.

“A Renovias intensifica as operações de segurança, com equipes distribuídas em toda a malha viária e mensagens orientativas em nossos painéis eletrônicos. Pedimos para que os motoristas façam a manutenção de seus veículos, antecipadamente, e dirijam com cuidado. Nosso objetivo é garantir a segurança de clientes e colaboradores”, destacou Alberto Correia Junior, Gerente de Operações da Renovias.

Para acionar o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Movimento Afaste-se

O Movimento Afaste-se é uma iniciativa criada pelo Grupo CCR coordenada pela ABCR e que a Renovias atua com o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras. As orientações têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.