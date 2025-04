GCM de Santo Antônio de Posse Apreende Arma de Fogo Durante Operação Conjunta no Bairro Vila Esperança

Na manhã desta quarta-feira, 23 de abril, a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse, em ação integrada com a Polícia Civil local e apoio da GCM de Artur Nogueira, deflagrou uma operação conjunta no bairro Vila Esperança, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão.

A ação, iniciada às 6h, contou com diversas viaturas e agentes, resultando na apreensão de um revólver calibre .38, municiado com seis projéteis intactos. A arma foi localizada durante as buscas no imóvel alvo da operação. A averiguada, identificada pelas iniciais R., foi apresentada à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.

A operação teve apoio fundamental da equipe BRAVO da GCM de Santo Antônio de Posse, com efetivo distribuído em quatro viaturas, além de viaturas da Polícia Civil da cidade e do município vizinho de Pedreira. Também integrou a ação o Canil da GCM de Artur Nogueira, reforçando o patrulhamento com apoio especializado.

Após o cumprimento do mandado, as equipes realizaram diligências em outros dois pontos do município, conhecidos por denúncias de tráfico de entorpecentes. No entanto, nada de ilícito foi localizado nesses locais.

A ação reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Segurança Pública em combater o crime e garantir a tranquilidade da população possense.

Equipes envolvidas:

Equipe BRAVO – GCM Santo Antônio de Posse

VTR 018: 3ª Classe Cortez, Subinspetor Segala, Subinspetor Sávio

VTR 019: 3ª Classe Gallani, 3ª Classe Cintra, 3ª Classe Lourenço

VTR 020: Inspetor Alves, 3ª Classe Leandro

GCM Artur Nogueira – Canil (VTR 03)

Inspetor Paschoal, 2ª Classe Menezes

Polícia Civil – Santo Antônio de Posse

Agentes Leonardo e Kaique

Polícia Civil – Pedreira

Agentes Maicon e Cleber

CAD

Inspetor Rebequi

A Guarda Civil Municipal segue atenta, atuando de forma preventiva e integrada com demais forças de segurança para fortalecer a proteção da comunidade.