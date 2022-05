COVID-19: O último registro de óbito pela doença na cidade ocorreu em 25 de março

Jaguariúna não registra óbitos por Covid há quase dois meses

Jaguariúna não registra nenhuma morte por Covid-19 há quase dois meses. O último registro de óbito pela doença na cidade ocorreu em 25 de março. O município também está desde o último dia 2 de maio sem internações de pacientes com Covid em leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) no Hospital Municipal Walter Ferrari.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a queda nos números de internações e óbitos reflete diretamente a eficiência da campanha de vacinação contra a Covid adotada no município. Jaguariúna atingiu um índice de 89% da população vacinada com pelo menos duas doses do imunizante.

“Mas é importante ressaltar que a população tem que continuar fazendo a parte dela, que é se vacinar e levar as crianças para serem vacinadas. Ainda temos um número muito grande de faltosos. As pessoas têm que se conscientizar e completar o esquema de vacinação”, afirma a secretária.

“A imunização coletiva, ou seja, maior número de pessoas completamente imunizadas dentro de uma comunidade, diminui a circulação do vírus, o que diminui a transmissão da doença, consequentemente diminuindo também os casos graves e óbitos”, completa Maria do Carmo.