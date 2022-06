Covid: Dose de reforço é disponibilizada a novos grupos

A Secretaria de Saúde iniciou, nesta segunda-feira (6), a aplicação da dose adicional da vacina contra a Covid-19 para os seguintes grupos:

D3 – Terceira dose (1ª dose adicional): Adolescentes a partir dos 12 anos com 4 meses de intervalo da segunda dose.

D4 – Quarta dose (2ª dose adicional): profissionais da saúde e população a partir de 50 anos com 4 meses de intervalo da terceira dose.

D5 – Quinta dose (3ª dose adicional): idosos com 60 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, com 4 meses de intervalo da quarta dose.

A vacinação acontece em todas as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) do município.