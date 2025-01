Itapira avança com ações climáticas antes mesmo da aprovação do Plano Municipal

Mesmo antes da sua conclusão e aprovação final, o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima (PMARMC) já está orientando diversas ações em Itapira, demonstrando o compromisso da Prefeitura em mitigar os impactos das mudanças climáticas e promover maior resiliência ambiental.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Florence, o objetivo das ações é alinhar as práticas locais às políticas climáticas estaduais, nacionais e internacionais. Segundo ele, Itapira está engajada na redução das emissões e no sequestro de gases de efeito estufa, promovendo uma melhor qualidade de vida para a população. “Teremos, em breve, uma audiência pública para apresentar e discutir esse plano municipal e as ações em curto, médio e longo prazo”, adiantou.

O diretor da pasta, Anderson Martelli, destacou que o município vem implementando medidas alinhadas ao enfrentamento das mudanças climáticas há vários anos, especialmente após a adesão ao Acordo Ambiental São Paulo, que busca incentivar municípios, empresas e associações a assumirem compromissos voluntários para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, com o objetivo de conter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC.

Entre as ações realizadas pela Prefeitura, destacam-se o plantio de árvores nativas e a doação de mudas à população, o que contribui para o aumento da cobertura vegetal e para o sequestro de dióxido de carbono, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. Além disso, o município realiza vistorias periódicas na frota de veículos a diesel, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.519/09, com o objetivo de reduzir emissões de poluentes. Há também um trabalho intenso de combate a incêndios florestais, tanto em áreas urbanas quanto rurais, por meio de ações coordenadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

Outro esforço importante é a manutenção das ciclofaixas, que conectam bairros estratégicos e incentivam o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável. A Prefeitura também disponibiliza transporte coletivo para servidores municipais durante a execução das tarefas do dia a dia, diminuindo o número de veículos em circulação e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa. A gestão eficiente dos resíduos sólidos na cidade – com coleta e destinação correta do lixo doméstico em um aterro sanitário municipal que é considerado referência na região e também parceria com a Ascorsi (Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira) para a coleta seletiva porta a porta – também fazem parte dessas ações do plano.

A modernização da iluminação pública, com a substituição de lâmpadas convencionais por LED, é outro destaque. Essa tecnologia é mais eficiente, tem maior durabilidade e contribui para a redução do consumo de energia e da geração de resíduos. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) também desempenha um papel importante com seu projeto anual de plantio de árvores, que visa compensar as emissões de gases de efeito estufa geradas nas atividades do órgão. Essa iniciativa foi reconhecida em 2024 com o Prêmio Governador Franco Montoro, concedido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Além dessas iniciativas, Itapira realiza a limpeza de bueiros e a roçagem de vegetação em áreas públicas e estradas rurais, medidas que ajudam a evitar enchentes durante períodos de chuva intensa. A cidade também se mantém atenta ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.