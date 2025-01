Mutirão contra dengue vistoria mais de 2 mil casas em Amparo neste sábado (25)

A ação ocorreu com vistoria de quintais e terrenos baldios pelos agentes comunitários, agentes de endemias, e com a presença também das equipes do caminhão cata-bagulho e da zeladoria para limpeza das áreas públicas; Hoje Amparo tem 1 óbito confirmado, 6 em investigação e 414 casos confirmados

Logo no início da manhã deste sábado (25) as equipes da Prefeitura de Amparo estiveram reunidas na Unidade de Saúde do Jd. Silvestre para dar início ao 1º Mutirão contra a dengue, uma grande ação de saúde pública com vistoria casa a casa em todo o bairro para identificar possíveis criadouros do mosquito aedes aegypti e orientar os moradores sobre os focos e a necessidade da limpeza rotineira dos quintais. Hoje Amparo tem 1 óbito confirmado, 6 em investigação e 414 casos confirmados.

Mais de 100 servidores, entre agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e funcionários da saúde, percorreram as 2.170 casas do Jd. Silvestre fazendo inspeção nos quintais.

A colaboração dos moradores na ação foi fundamental. A professora, Fabiana Torres, recebeu a equipe de maneira positiva e mostrou todo o quintal. “Eu acho muito bacana a Prefeitura orientar, porque a gente acaba muitas vezes esquecendo que um ralo, um potinho com água um vaso de plantas podem ser criadouros. Aqui em casa está tudo limpo, mas a agente me orientou, por exemplo, a retirar o pratinho que eu deixo embaixo do vaso”.

Na casa do jovem Caique de Oliveira o quintal também estava bem cuidado, com garrafas de plástico bem fechadas para fazer o descarte adequado e todas as plantas também com os cuidados necessários. “Eu sei bem como é ter dengue. A mãe do meu amigo faleceu de dengue e é muito sofrimento”, diz.

A agente comunitária de saúde que vistoriou a casa do Caique, Shirlei Cristina Beloli, explica que as plantas também podem ser criadouros. “Na casa dele está tudo em ordem, mas tem, por exemplo, uma bromélia, que naturalmente pode ser um local para o mosquito. Nós olhamos todos esses locais que estratégicos”.

Além das vistorias casa a casa, as equipes do caminhão cata-bagulho percorreram as ruas retirando móveis velhos e materiais insensíveis; e a equipe de zeladoria também esteve no bairro realizando roçagem e limpeza dos espaços públicos.

A atendente de call center, Amanda, Simone, disse que aproveitaria o caminhão cata-bagulho para se desfazer de um sofá. “Muito importante esta ação da Prefeitura, porque muitas vezes a gente não sabe onde jogar esses móveis que não usamos mais”.

Além das casas, os agentes também identificaram os terrenos com lixo depositado de forma irregular para que as equipes da zeladoria fizessem a limpeza do local.

No início da próxima semana uma segunda etapa do mutirão ocorre no Jd. Silvestre, com a nebulização veicular. Os mutirões por região serão realizados de forma intensiva e seguem durante todo o mês de fevereiro para combater os focos e criadouros.

A princípio as ações devem ser concentradas no Jd. Silvestre, São Dimas, Pinheirinho e Moreirinha, mas serão realizados por toda a cidade.