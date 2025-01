Homem é preso após tentativa de furto a mercado em Mogi Guaçu

Na manhã de 11 de janeiro, um homem foi preso em flagrante após tentar roubar um mercado em Mogi Guaçu. O caso foi atendido pela Polícia Militar após uma ocorrência ser irradiada pelo COPOM, relatando um possível assalto em andamento.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito entrou no estabelecimento trajando uma blusa preta e simulou estar armado, anunciando o roubo e exigindo o dinheiro do caixa. Em um ato de defesa, a comerciante utilizou um objeto que estava próximo para afastar o indivíduo, jogando-o contra ele. Em seguida, empurrou o suspeito e gritou por socorro, o que fez com que ele fugisse pela via lateral do estabelecimento.

Com base nas imagens captadas pelo sistema de segurança e fornecidas pelo filho da vítima, os policiais iniciaram patrulhamento pela região. O suspeito foi localizado na Avenida Padre Jaime, portando uma blusa preta, conforme descrito pela vítima. Durante a abordagem, ele demonstrou nervosismo e, ao ser questionado, inicialmente afirmou estar indo para a casa de um amigo. Contudo, confrontado com os relatos e evidências, confessou a tentativa de roubo, alegando estar precisando de dinheiro.

O homem, identificado como D., recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado ao CPJ de Mogi Guaçu. O delegado de plantão ratificou a prisão, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

A rápida ação da Polícia Militar e a colaboração da vítima foram essenciais para a resolução do caso.