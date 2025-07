Criminoso é preso por lesão corporal, ameaça, furto e cárcere privado em Mogi Guaçu

Vítima foi mantida em cárcere privado, agredida e teve pertences furtados pelo companheiro

No último domingo (6), a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem acusado de lesão corporal, ameaça, furto e cárcere privado. O caso teve início quando uma mulher procurou a Central de Polícia Judiciária relatando que havia sido mantida em cárcere privado por seu companheiro durante a madrugada.

Segundo a vítima, o agressor amarrou suas mãos, cortou seus cabelos e a agrediu repetidamente até o amanhecer. Em seguida, ele a vestiu com um lençol e a levou à casa de uma conhecida, onde seus familiares foram acionados e a conduziram até a delegacia.

Na primeira tentativa de abordagem, realizada ainda no início da tarde, os policiais militares se dirigiram à funilaria do suspeito, localizada no Jardim Alvorada, mas ele não foi encontrado. Posteriormente, às 16h42, novas informações indicaram sua presença no local. A equipe retornou e conseguiu abordá-lo.

Durante a vistoria na funilaria, foram localizados um telefone celular e a chave de um veículo pertencentes à vítima. A mulher já havia informado que o autor exigia dinheiro para devolver os itens. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.