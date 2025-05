Tricampeã panamericana esteve com ginastas de Amparo

Na manhã desta sexta-feira, 23 de maio, cerca de 80 crianças e adolescentes que participam de atividades da Ginástica Rítmica, em Amparo, participaram de um workshop do Circuito Sesc Esportes, no Centro Esportivo do Trabalhador (Bolão), no Jardim Camandocaia.

O evento contou com a presença de Giovanna Oliveira, tricampeã pan-americana, integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de 2021 a 2024, tendo sido medalhista nas Olimpíadas de Paris.

Na quadra, as crianças contaram com atividades voltadas à modalidade, perguntaram sobre o dia a dia de um atleta de alto rendimento e tiveram, claro, o tradicional momento para fotos e autógrafos.

O secretário de Esportes e Juventude de Amparo, André Geraldo Zuchi – Bidé, ressaltou a importância da parceria com o Sesc e a experiência que atletas amparenses vivenciaram. “Sem dúvida, são momentos como este que marcam a vida de uma criança e quem sabe uma futura atleta. A Prefeitura continuará proporcionando esse tipo de evento”, ressaltou Bidé.

Giovanna gostou muito do evento. “Quando iniciei, não tive essa referência. Hoje tivemos uma recepção calorosa das meninas e dos pais. Foi super agradável estar em Amparo, com as meninas”, disse.