Cuidados essenciais para os pets nos festejos de fim de ano

Celebrações exigem atenção redobrada com os animais para garantir segurança e bem-estar, segundo médico-veterinário

As festas de fim de ano trazem alegria, reencontros e celebrações, mas também exigem atenção redobrada com os pets, para garantir sua segurança e bem-estar. Segundo o médico-veterinário Francis Flosi, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, é possível tornar o Natal e o Réveillon momentos tranquilos e felizes para toda a família – inclusive os de quatro patas – com algumas medidas simples e planejamento adequado.

Natal: celebração com segurança

Comida, decoração e visitas são características típicas do Natal, mas também podem apresentar riscos aos animais de estimação.

Alimentação:

“Alimentos comuns na ceia de Natal, como chocolates, uvas, nozes, alho, cebola e pratos temperados, são altamente tóxicos para cães e gatos. Além disso, pratos e bebidas devem ser mantidos fora do alcance dos pets para evitar acidentes e intoxicações”, alerta Francis Flosi.

Decoração:

Árvores de Natal precisam estar bem fixadas para evitar que tombem, especialmente se os pets forem curiosos. “Enfeites pequenos, brilhantes ou quebráveis podem ser engolidos, causando asfixia ou outros problemas sérios. É importante ter cuidado redobrado com esses itens”, ressalta o especialista.

Ambiente:

A agitação das visitas pode gerar ansiedade nos pets. “Garanta que eles tenham um local tranquilo para descansar, longe do barulho e da movimentação. Supervisione também as interações com crianças para evitar que o animal se sinta desconfortável ou estressado.”

Presentes:

Opte por brinquedos apropriados para pets, evitando itens que possam ser facilmente destruídos ou engolidos.

Réveillon: reduzindo o estresse dos pets

O barulho intenso dos fogos de artifício torna o Réveillon uma data desafiadora para os animais, que podem desenvolver medo, estresse e até tentar fugir.

Fogos de artifício:

Crie um espaço seguro e confortável para o pet, com cobertas, brinquedos e sons familiares. “Música suave ou ruído branco pode ajudar a abafar o som dos fogos. Em casos de ansiedade extrema, consulte o veterinário para avaliar o uso de calmantes naturais ou outras estratégias”, sugere Francis Flosi.

Decoração e convivência:

Assim como no Natal, evite objetos decorativos frágeis ou que possam ser ingeridos. “Garanta que o pet tenha acesso a um ambiente tranquilo para se retirar, caso fique sobrecarregado com a movimentação”, completa.

Alimentação:

A ceia de Réveillon também não é adequada para os pets. “Ofereça petiscos próprios e seguros, evitando doces, carnes temperadas ou qualquer bebida alcoólica”, reforça o veterinário.

Identificação:

Certifique-se de que o pet esteja identificado com coleira, placa e, se possível, microchip. “O medo dos fogos é uma das principais causas de fugas nessa época do ano. A identificação é fundamental para garantir a segurança do animal”, afirma Flosi.

Planejamento para emergências

Francis Flosi recomenda que os tutores verifiquem previamente o funcionamento de clínicas e hospitais veterinários durante o período festivo. “Muitos serviços funcionam em regime de plantão. Ter contatos de emergência à mão pode ser crucial em casos de necessidade.”

Com esses cuidados, os festejos de fim de ano podem ser momentos de alegria e harmonia para todos, inclusive para os pets. “Eles fazem parte da família e merecem atenção e proteção especial durante as celebrações”, conclui o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas.