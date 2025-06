Passeio gratuito “7 Maravilhas de Campinas” será no dia 6 de julho, com inscrições a partir de 28 de junho

Crédito Foto: Firmino Piton

Durante o percurso, conduzido por um guia de turismo credenciado, os participantes conhecerão curiosidades e fatos históricos sobre Campinas

Os moradores e visitantes que desejam conhecer de perto alguns dos marcos históricos mais emblemáticos de Campinas já podem se programar: a próxima edição do passeio “7 Maravilhas de Campinas” acontece no domingo, 6 de julho, das 9h às 12h. A saída e o retorno serão da Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural, localizada na Praça Imprensa Fluminense, no Cambuí.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir do dia 28 de junho, exclusivamente no site do Departamento de Turismo da Prefeitura de Campinas: https://campinas.sp.gov.br/turismo.

O roteiro contempla sete pontos turísticos de grande relevância histórica, arquitetônica e cultural: Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), Jóquei Clube, Mercado Municipal, Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e Torre do Castelo.

Durante o percurso, conduzido por um guia de turismo credenciado, os participantes também conhecerão curiosidades e fatos históricos sobre outros locais de interesse da cidade. Haverá uma parada com visita guiada em um dos pontos, a ser definido pela organização.

A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas e visa estimular o conhecimento sobre o patrimônio histórico da cidade. A secretaria oferece uma experiência acessível e educativa.

Orientações aos participantes

Para aproveitar melhor o passeio, a organização recomenda o uso de roupas leves, calçados confortáveis e protetor solar. Cada participante deve levar sua própria garrafa de água. É importante destacar que alguns locais do percurso, como a Torre do Castelo, possuem restrições de acessibilidade.

Menores de até 12 anos devem estar acompanhados por um responsável. Jovens de 13 a 17 anos desacompanhados só poderão participar mediante apresentação de autorização por escrito, cujo modelo está disponível no site oficial do Departamento de Turismo.

Serviço

Passeio “7 Maravilhas de Campinas”

Data: domingo 6 de julho de 2025

Horário: das 9h às 12h

Ponto de saída e retorno: Feira Hippie – Centro de Convivência Cultural – Praça Imprensa Fluminense, Cambuí

Transporte: ônibus com guia de turismo credenciado

Inscrições: gratuitas, a partir de 28 de junho, no site campinas.sp.gov.br/sites/turismo/inicio