CULTURA – “Circuito das Artes” terá atrações culturais gratuitas em Sumaré no dia 31 de julho

Dança, música, teatro, atividades circenses, oficinas artísticas e culturais, cinema e muita brincadeira para a criançada. O “Circuito das Artes” – projeto itinerante que oferece uma série de atrações gratuitas para a população – acontece em Sumaré (SP) no dia 31 de julho e promete atrair pessoas de diversas cidades da região. A ação integra as atividades do aniversário de 154 anos do município. A programação será realizada, entre 10h e 19h, na Praça Central Jardim Maria Antônia, localizada na Rua Guademiro Novoleto nº 527, na região central da cidade. Com o objetivo de mesclar os mais diversos elementos da cultura popular brasileira, contemplando os grupos artísticos locais, o evento promete muita animação para todas as idades. Entre as atrações gratuitas estão: entrega de pipoca e algodão doce, oficinas culturais com pintura facial, esculturas de bexiga, desenhos para colorir e pintar, brinquedos infláveis, oficinas circenses, apresentações de música, dança, teatro e muito mais. Veja a programação completa abaixo. Sumaré será a primeira cidade a receber o evento. Nos próximos meses, o Circuito das Artes passará também pelas cidades de Jundiaí e Mogi Mirim. Realizado pelo Instituto Eco Ambiental por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), com patrocínio da rede de supermercados Covabra, o Circuito das Artes contará ainda com a presença de profissionais de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais para tradução e audiodescrição à disposição dos participantes. A ação conta com apoio do Instituto Avivar 3º Setor e da Prefeitura de Sumaré. “O Circuito das Artes é um projeto criado para incentivar nossas crianças, adolescentes e jovens a deixarem os aparelhos eletrônicos de lado por algumas horas e mergulharem no mundo das artes. Teremos atrações e oficinas para todos os gostos. Nossa meta é dar voz e visibilidade para as manifestações culturais com o intuito de colaborar com o desenvolvimento e bem-estar de todos os participantes”, afirma Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental. Programação O Circuito das Artes contará com dezenas de atrações que contemplam os mais variados formatos de arte e manifestações artísticas, do circo ao teatro, do folclore à música, da dança ao cinema. Tudo gratuito e cuidadosamente programado para um dia inteiro de muita diversão, conhecimento e saúde. ARENA 10h30 às 18h – Oficinas culturais (pintura facial, esculturas de bexiga, desenhos para colorir e pintar) – Brinquedos infláveis (gratuitos) 10h30 às 12h | 15h às 17h – Camila Art Cósmica (malabares, bolinhas, claves, aros, interação com o público em jogos e objetos circenses) – Lona das artes, com oficinas circenses (malabares, acrobacias, equilíbrio e pratos) 10h30 às 10h50 – Roda de Ciranda | Florzinha Animações (Folclore) 11h às 11h40 | 13h30 Às 14h10 | 15h10 às 16h | 16h40 às 17h30 – Pimmi na perna-de-pau e o palhaço “Não sei” (Atividades circenses) – Cia de Bonecos Marupá Encantado (intervenção com bonecos animados) – Contos encantados: Capitão Gancho, Ariel, Sininho, Malévola (intervenção teatral) – Os sombras (atividades circenses) 10h às 19h Aferição de pressão, avaliação física e nutricional (Saúde e Bem-estar) PALCO 10h às 10h30 – Apresentação dos professores Aline Lemes, Geiza Souza e André Alves (Saúde e Bem-estar) 10h50 às 11h10 – Grupo de Capoeira Berimbau de Ouro (folclore) 11h10 às 11h30 – Associação Pestalozzi de Sumaré (música) 11h30 às 12h30 – As aventuras de gotícula – Cia. São Genésio (teatro) 12h10 às 12h30 – Sara AHD (dança) 12h30 às 13h10 – A História da Caixa – Cia São Genésio (teatro) 13h10 às 13h15 – Companhia de Dança Wellington Nunes (dança) 14h às 14h05 – Attitud Escola de Dança (dança) 14h05 às 14h10 – Academia Form Fitness (dança) 14h10 às 14h30 – Studio NS Dance Company (dança) 14h30 às 14h40 – Lazúli Venturine (dança) 14h40 às 14h55 – Centro Cultural Sekhmet (dança) 14h55 às 15h05 – Meire Prado Ballet (dança) 15h05 às 15h25 – Yo! Centro Artístico (hip hop) 15h25 às 15h50 – Komadori Dansu Sumaré (dança) 15h50 às 16h20 – Cia Sonia & Maria Dance (hip hop) 16h20 às 16h35 – Estúdio Ciaventrecigano (dança) 16h35 às 16h45 – Coletivo Piracicabano de Artes Orientais (dança) 16h35 às 17h05 – Ishin Denshin Wadaiko (taiko) 17h05 às 17h25 – Academia Shaolim Kung Fu – Dança do Dragão e do Leão (folclore) 17h25 às 18h25 – Orquestra de Violeiros Terra da Uva (música) 18h30 às 19h – Cinema (curtas-metragens) Sobre o Covabra Em 1989 começava uma grande história. Com muito empenho e dedicação, o Sr. Bento e sua esposa realizaram um antigo sonho: a inauguração do Supermercado Covabra — Comercial Varejista Brasileira Ltda. Uma loja moderna para a época, com boas instalações e variedade. Além disso, era o primeiro supermercado da região a ser equipado com tecnologia pioneira, utilizando leitores ópticos em todos os seus caixas. A família concentrou toda sua atenção no novo negócio investindo alto, por exemplo, no treinamento de funcionários e no desenvolvimento humano, buscando oferecer as melhores condições à equipe desde o início. O Covabra não parou mais de crescer, transformando-se em uma grande rede com 16 lojas em 11 cidades do Estado de São Paulo. Além do crescimento, o Covabra sempre investiu em alta tecnologia para modernização das unidades. O centro de processamento implantado nas lojas permite, por exemplo, o recebimento de todos os fornecedores ou emissão de Nota Fiscal eletrônica. A contribuição, a dedicação e o compromisso dos colaboradores, a operação de técnicas modernas de administração (com eficiência na negociação junto aos fornecedores), aliados à qualidade no atendimento, foram pontos essenciais para o grande sucesso. Sobre o Instituto Avivar 3º Setor Criado em 2005, o Instituto Avivar 3º Setor é uma OSC – Organização da Sociedade Civil de finalidade cultural, sem fins lucrativos e com sede em Sumaré-SP. O Instituto atua como Ponto de Cultura no município, com foco em ações de assessoramento técnico, voltadas a outras OCS, na idealização, fomento e desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e sociais. Saiba mais sobre o Instituto acessando suas redes sociais: Instagran: @avivar3setor e Facebook: Avivar-3-Setor Sobre o Instituto Eco Ambiental (IEAS) O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br. SERVIÇO Circuito das Artes – Sumaré Quando: Domingo, 31 de julho – das 10h às 19h Onde: Praça Central Jardim Maria Antônia Rua Guademiro Novoleto nº 527 – Centro | Sumaré (SP) Entrada: Aberto ao público em geral – gratuito Informações: www.projetocircuitodasartes.com.br