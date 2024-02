Cultura está com inscrições abertas para o 11º Concurso de Redação de Páscoa

Estão abertas as inscrições para o 11º Concurso de Redação de Páscoa promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Biblioteca Municipal João XXIII. O tema é O que é Páscoa para você? e o prazo final para a entrega dos textos é dia 1º de março. A premiação do concurso será no dia 25 de março, uma segunda-feira, às 15h, no Teatro do Tupec do Centro Cultural.

O concurso é direcionado para os alunos matriculados na rede municipal ou particular de ensino de Mogi Guaçu. Para participar, os interessados devem encaminhar os trabalhos por e-mail pelo endereço eletrônico sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811.8670 (WhatsApp) ou ainda fazer a inscrição presencialmente na Biblioteca Municipal João XXIII, localizada na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

Os inscritos serão divididos em duas categorias, sendo uma para os estudantes do ensino fundamental I, do 2º ao 5º ano, e a outra para alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano. “Trata-se de um momento especial e basta somete os nossos estudantes soltarem a imaginação. O nosso objetivo é aguçar nas crianças e adolescentes uma reflexão a respeito do período da Páscoa”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.