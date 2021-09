Cultura retoma projeto Tela Viva na próxima semana

Na próxima quinta-feira, 9 de setembro, a Secretaria Municipal de Cultura retorna com o projeto Tela Viva com apresentação do filme A festa de Babete. A exibição será às 19h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, do Teatro Tupec, no Centro Cultural, com sede na Avenida dos Trabalhadores, nº 2651, no Jardim Camargo. A entrada é gratuita e a programação ocorre sempre às quintas-feiras e no mesmo horário

O secretário de Cultura, André Sastri, conta que o projeto surgiu em 2001, tendo como proposta a divulgação da arte cinematográfica de qualidade, considerando a grande importância do mesmo para os cidadãos guaçuanos. “O Tela Viva tem como objetivo principal viabilizar para a comunidade o acesso a filmes que estão fora do circuito comercial, desenvolvendo, portanto, novos olhares sobre a sétima arte”, diz e

Sastri explica que cada sessão inicia com a apresentação do filme, a sua contextualização histórica e social, com destaque para as particularidades que tornam essa exibição em uma apresentação especial. “Em seguida, a sessão é encerrada com um debate entre os presentes, no qual cada participante pode manifestar as aprendizagens adquiridas e, até mesmo, os sentimentos envolvidos com a exibição”.

“Procuramos divulgar filmes de várias categorias, inclusive, alguns classificados como curiosidades. Há ainda espaço para que o público dê sugestões de filmes para a programação do Tela Viva, desde que, haja coerência com o propósito do projeto”, concluiu o secretário.

Programação

09/09/2021 – A festa de Babete

16/09/2021 – Tartufo

23/09/2021 – Belezas em revistas

30/09/2021 – Deixa ela entrar

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural de Mogi Guaçu

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, nº 2651, Jardim Camargo

Entrada franca