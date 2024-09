Cultura vai celebrar o Dia Internacional do Idoso

A Secretaria Municipal de Cultura vai realizar no próximo sábado, 28 de setembro, a 2ª edição do Dia Internacional do Idoso. O evento será das 8h às 21h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo, tendo como objetivo reconhecer e celebrar as contribuições de todos os idosos para a sociedade.

O evento surgiu a partir da necessidade de promover a inclusão e a valorização da terceira idade, oferecendo uma celebração rica em cultura e entretenimento para a população. “O Dia Internacional do Idoso é comemorado em 1º de outubro, sendo uma data que promove a conscientização sobre as questões que afetam a terceira idade, além de reconhecer e celebrar as contribuições dos idosos para todos nós”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Durante todo o dia, haverá exposição de artesanato e economia criativa que reunirá artistas locais que mostrarão suas habilidades e produtos criativos. A programação prevê ainda apresentações de danças e o local contará com praça de alimentação

Programação do evento

8h – Café Cultural

Um espaço dedicado à apreciação das artes e da cultura

16h – Baile da Terceira Idade.

Tarde de dança e diversão com show ao vivo com o cantor Jonas Montana e banda e muita animação com o dançarino Ângelo Tchê

19h Concurso Miss e Mister Melhor Idade

O Concurso Miss e Mister Melhor Idade destacará a elegância e a vitalidade dos participantes, celebrando a beleza e o espírito dos idosos

Dia Internacional do Idoso de Mogi Guaçu

Data: Sábado, 28 de setembro

Horário: 8h às 21h

Local: Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo