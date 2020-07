Curso da ACE ajuda comércio a descomplicar vendas e marketing na internet

O que são vendas 4.0? Como falar com um cliente cada vez mais conectado em meio a concorrentes de todos os lugares? Abrindo julho com inscrições, a Associação Comercial e Empresarial – ACE Holambra promove no dia 23 treinamento online para fomentar o varejo a vender mais e a desbravar o comércio pela internet. É o curso intensivo “Vendas 4.0 – Como conquistar clientes que estão no digital”.

“A ACE tem apostado nessa linha de treinamentos há muito tempo, por ser uma tendência de mercado anunciada há vários anos. Mas, agora, mais do que nunca, vender à distância é vital”, fala a gerente da Associação Comercial, Suzi Celegatti. “Empresários do comércio e também quem tem um negócio com vendas poderá participar desse treinamento, selecionado para o perfil dos empresários de Holambra”.

Ao vivo com o especialista em Inovação de Marketing, Raphael Cunha, o treinamento será online e exclusivo para inscritos. As inscrições custam R$ 55,00 e já podem ser feitas diretamente pelo Sympla (site de eventos e atividades online), clicando aqui:

https://www.sympla.com.br/vendas-40-como-conquistar-clientes-que-estao-no-digital__891126

DESCOMPLICANDO O MARKETING

O que ver nesta atualização, preparada para o perfil dos comerciantes de Holambra? No curso, Raphael Cunha explicará os temas:

Descomplicando o Marketing Digital

Jornada do Cliente x Conversão de Vendas

Marketing Digital aplicado ao Varejo Convencional

Ecossistema de Ferramentas e Serviços de Marketing Digital

Primeiros Passos para a Transformação Digital do seu negócio

EXPERIÊNCIA E PRÁTICA DE MERCADO

Raphael Cunha tem 23 anos de mercado e já atuou em grandes cases de sucesso como L’Occitane, Affinity Petcare e Honda.

Especialista em Inovação de Marketing e Vendas B2B e B2C, trabalha também com debates sobre Tecnologia e Inovação em Negócios e Carreira.

Nos últimos anos, tem se dedicado às novas metodologias e estratégias na geração de oportunidades de negócios, realizando palestras, treinamentos e mentoria.

É criador das metodologias Carreira 4.0 e Vendas 4.0.

Curso intensivo e online “Vendas 4.0 – Como conquistar clientes que estão no digital”

Dia 23 de julho, das 19 às 20 horas

Investimento: R$ 55,00

Inscrições online até 21 de julho, exclusivamente pelo Sympla:

https://www.sympla.com.br/vendas-40-como-conquistar-clientes-que-estao-no-digital__891126

digital__891126

Após a confirmação da vaga, os inscritos recebem o link para acesso à sala do curso