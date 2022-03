Curso de reparo e configuração de computadores no Senai tem 36 vagas

Dezoito delas são reservadas para a turma diurna e as outras 18 restantes, para a vespertina; capacitação para jovem aprendiz é gratuita

O curso gratuito de “Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores” que será oferecido na Escola Senai Paulínia está com inscrições abertas até esta sexta-feira (25). São 36 vagas ao todo – 18 voltadas para o período diurno e 18, para o vespertino.

De acordo com a Prefeitura de Paulínia, podem se inscrever no curso de capacitação para jovem aprendiz adolescentes e jovens com idade entre 16 e 24 anos de idade. O processo é realizado por meio da internet.

A turma diurna terá aulas das 8h às 12h, às terças e quintas-feiras, totalizando 88 horas ao final do curso. Os interessados nesse horário devem se candidatar pelo bit.ly/compdiurno

Já a turma vespertina, com aulas das 13h às 17h às terças e sextas-feiras, devem se inscrever pelo bit.ly/compvespertino. A carga horária total do curso também será de 88 horas.

As aulas estão previstas para começar no dia 12 de abril e terminar no dia 30 de junho deste ano. Elas ocorrerão de forma presencial e serão dadas na Escola Senai Paulínia, localizada no bairro Alto de Pinheiros. Haverá transporte gratuito.

Para o aluno receber o certificado de conclusão do curso será necessário ter 80% de participação nas aulas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3874-5669.

O curso de Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores é realizado pelo Senai Paulínia em parceria com o Sebrae Aqui Paulínia e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.