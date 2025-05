Circuito Sesc de Artes chega a Mogi Guaçu com programação gratuita

Evento será realizado no Parque dos Ingá com atividades de dança, música, cinema e literatura

Mogi Guaçu receberá o Circuito Sesc de Artes 2025 no sábado, 31 de maio, das 16h às 20h, no Parque dos Ingá, no Centro. O evento, que conta com parceria da Secretaria Municipal de Cultura, trará atividades culturais gratuitas para a população, com o objetivo de promover a arte na rua.

O Circuito Sesc de Artes estende a atuação do Sesc até os municípios que não possuem instalações permanentes, promovendo encontros plurais e inclusivos. Nesta edição de 2025, entre 3 de maio a 8 de junho, o projeto irá circular 132 cidades do litoral, interior e da Grande São Paulo.

Cada cidade recebe uma programação artística com diferentes linguagens. Neste ano, Mogi Guaçu terá seis atividades nas áreas de artes visuais, cinema, circo, dança, literatura e música.

Programação

DJ Naômi

Performance. O convite feito é para trazer todas e todos a experienciar e celebrar a (r)existência de pessoas negras contando e cantando a complexidade de ser quem se é.



Chaveiros Pixel Art

Crie chaveiros inspirados na Pixel Art, uma linguagem visual de games e computadores, baseada na unidade visual e simplicidade dos pixels. Serão ofertados gabaritos de modelos prontos para que o participante possa montar seu chaveiro de forma artesanal e levar para casa.

Rotas Afro XR: Patrimônio Negro e Tecnologia VR

O público será convidado a explorar importantes lugares e personalidades negras do interior paulista por meio de tecnologias de Realidade Virtual e Aumentada.

Histórias Pretinhas

Com histórias de personagens e autores negros, Histórias pretinhas partilham narrativas no qual o encantamento e as descobertas se misturam com a identificação, ampliação de olhares e desvendares de nosso povo. Um espaço afetivo e aconchegante entre livros, tecidos, esteiras e cestarias para ler e imaginar.

Requebrando

Requebrando se propõe construir um ambiente que convida as pessoas para um baile” diferenciado. Um oceano sonoro que estabelece sua musicalidade, passeando por ambientes e ritmos distintos.

Fabuloso Acrotejo Musical

Um cortejo acrobático composto por artistas e músicos que desfilam juntos realizando performances de acrobacia de solo, malabarismo, equilibrismo, pirâmides humanas ao som de marchinhas de carnaval e música brasileira. O intuito do “Acrotejo” é trazer alegria ao público unindo o carnaval a virtuosidade do circo.