Curso do CNA Jaguariúna ensina habilidades da língua inglesa em 15 meses

Fernando e Silvia Azevedo, diretores do CNA Jaguariúna

CNA Fast será apresentado em evento no dia 21 de janeiro (terça-feira), a partir das 18h30

O CNA Jaguariúna promove no próximo dia 21 (terça-feira) evento para apresentar o curso CNA Fast, modalidade na qual o aluno vai desenvolver suas habilidades essenciais na língua inglesa em apenas 15 meses, preparando-se para lidar com diversas situações do dia a dia do seu mundo profissional. Para participar do coquetel de apresentação que acontece na sede da escola a partir das 18h30, os interessados devem se inscrever no link: https://www.sympla.com.br/evento__761915 ou pelos telefones: (19) 3837 1322 ou (19) 99723 6313.

O curso CNA Fast garante, ao final do programa, que o aluno seja apto a se comunicar em inglês em atividades cotidianas tais como redação e leitura de textos, ligações telefônicas, entrevistas ‘one to one’, redação e leitura de e-mails, participar de videoconferências e apresentações. Além de desenvolver habilidades naturais ao cotidiano, como planejar e falar sobre viagens, se comunicar em lojas, restaurantes e estabelecimentos comerciais, dar e pedir informações.

“O CNA FAST é desenvolvido para adultos que necessitam de agilidade no aprendizado do idioma inglês, e oferece, também, naturalmente, todos os recursos tecnológicos da plataforma CNA 360 para prática de estudos, inclusive com a assistência dos exclusivos professores online”, explica Sílvia Azevedo (foto), diretora do CNA Jaguariúna.

“Nessa modalidade, o aluno vai desenvolver suas habilidades essenciais na língua inglesa em apenas 15 meses, preparando-se para lidar com diversas situações do dia a dia do seu mundo profissional”, acrescenta Fernando Azevedo (foto), diretor do CNA Jaguariúna.