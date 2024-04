Curso gratuito de História da Arte inicia nova turma hoje e ainda tem vagas disponíveis

As aulas da terceira turma do curso gratuito de Formação Cultural e Emocional Através da História da Arte, promovido pelo Projeto Sanquim Cultural em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, terão início hoje. São 50 vagas disponíveis e as inscrições das últimas vagas remanescentes podem ser feitas pelo site https://sanquim.com/curso-historia-da-arte/.

Os encontros serão realizados toda quarta-feira, das 19h00 às 22h00, no Museu Histórico de Itapira, situado no interior do Parque Juca Mulato. Com uma carga horária de 60 horas dividida em 12 aulas ministradas pelo professor João Ricaldes (Unicamp, Escola do Masp), o curso é destinado a todas as pessoas com mais de 18 anos que se interessam pelo tema e pelo aprimoramento cultural, especialmente os educadores. Em 2023, o curso teve duas turmas em Itapira e formou 62 alunos.

Todos os participantes receberão um livro gratuito de autoria de João Ricaldes chamado História da Arte em 20 Lições (180 páginas, 2022) e também farão uma viagem de estudos que encerrará o curso com visita a dois dos mais importantes museus do país: MASP e a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Todos que atingirem 75% de presença receberão certificados.

O cronograma das aulas abordará temas como Arte Medieval, Renascimento/Barroco, Rococó/Neoclássico, Romantismo/Impressionismo, Arte Moderna, Pintura Brasileira dos séculos 19 e 20, Arte Contemporânea, Inveja e Ira na Arte, Fantasia na Arte, Fé na Arte e Amor e Morte na Arte.

O Projeto Sanquim tem sede em Mogi Mirim e é integralmente financiado por empresas da região através da Lei de Incentivo Fiscal (antiga Lei Rouanet) e tem orçamento homologado pelo Ministério da Cultural (Pronac 235784) no valor de R$ 200.599,74, conforme publicado no Diário Oficial da União (Portaria 692 de 22/11/2023).

Sobre o professor

João Ricaldes é professor de história da arte (Unicamp, Escola do Masp), responsável pelo Projeto Humanarte (aprovado pela Lei Rouanet em 2005, 2008 e 2022) e formador de professores na rede municipal de ensino de Campinas (de 2011 a 2020) e outros municípios, nos quais executa os cursos de expressão oral e escrita através da arte e formação emocional.

É autor dos livros História da Arte em 200 Obras (2021), Segredos da Alma na Arte (2020), O Romance da História – A história do mundo através da literatura (2019), Breve História da Ética – De Sócrates a Simone de Beauvoir” (2018) e Expressão Oral e Escrita Através da Arte – Ensino Infantil e Fundamental (2020).