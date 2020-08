DAE: Conheça os números e avanços do departamento no 1º semestre de 2020

A Diretoria de Água e Esgoto de Santo Antônio de Posse finalizou o primeiro semestre de 2020 com números que demonstram compromisso e trabalho sério. Mesmo diante da pandemia, o DAE executou 515 atendimentos no segundo trimestre, 47% a mais em relação aos serviços executados no primeiro semestre. Ao todo, nos seis primeiros meses foram realizados 865 serviços, uma média de 4,8% atendimentos diários.

Para o diretor do DAE, Rui Coser Mergulhão, os números são resultados do comprometimento da equipe. “Isso só foi possível graças ao apoio e colaboração dos profissionais que atuam no DAE. Mesmo durante o período em que precisamos trabalhar em escala de revezamento, nossa equipe não mediu esforços para garantir a qualidade e os prazos de atendimento”, afirma o diretor.

Abaixo é possível acompanhar a quantidade de atendimento e quais foram os serviços prestados para a população possense.