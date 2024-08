DAVI NETO LANÇA NESTA SEXTA-FEIRA CANDIDATURA A PREFEITO DE JAGUARIÚNA

Em ato político na Red Eventos, candidato do PP lança oficialmente candidatura a prefeito.

Davi Neto do Progressistas lança a candidatura à Prefeitura de Jaguariúna nesta sexta-feira em ato político na Red Eventos, a partir das 19 horas. Participarão do evento eleitoral lideranças políticas de Jaguariúna, da região, do estado de São Paulo e do Brasil.

Vereador por dois mandatos, aos 32 anos Davi irá disputar a sua segunda eleição para prefeito. Na primeira, em 2020, ele teve mais de 12 mil votos.

Com o candidato a vice-prefeito, Valdir Parisi, Davi lidera a coligação “Jaguariúna pode mais” formada por 12 partidos – PP, Republicanos, Podemos, PL, PRD, Avante, União Brasil, Solidariedade, PSDB, Cidadania, PSD e PDT.

“Este é um momento muito importante. Vamos fazer um grande evento para lançar oficialmente a nossa candidatura. Formamos um time muito forte para trabalhar por Jaguariúna e fazer com que a cidade supere importantes desafios e avance bastante nos próximos anos. Nosso principal objetivo é melhorar a qualidade de vida da nossa população”, destacou Davi.

Lançamento candidatura Davi

Dia: 23 de agosto (sexta-feira)

Local: Red Eventos

Horário: 19 horas